Pescanova SA enfrenta una posible liquidación por deuda de 300 millones de euros

Pescanova SA, tras su reestructuración, se encuentra en una situación financiera precaria debido a una deuda pendiente con la banca. La empresa ha recurrido a la Audiencia Provincial, pero la apelación fue desestimada, lo que la obliga a considerar una ampliación de capital para cubrir posibles costas judiciales y evitar la liquidación.

Pescanova SA, tras un complejo proceso de reestructuración financiera que incluyó un concurso de acreedores y la posterior creación de Nueva Pescanova , ha evolucionado hacia una estructura societaria de cartera, desvinculándose de la actividad productiva directa.

Actualmente, su principal activo reside en una participación minoritaria, concretamente del 0,21%, en la empresa pesquera Nueva Pescanova. Los resultados financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2026 revelan unos ingresos totales de 81.000 euros, lo que representa un modesto incremento del 2,5% en comparación con el período anterior. Este aumento en los ingresos se atribuye principalmente a la recepción de una parte del apoyo financiero anual que la sociedad recibe de Nueva Pescanova, reflejando la interdependencia entre ambas entidades.

En cuanto a los gastos, el primer trimestre se caracterizó por una distribución significativa de recursos hacia gastos generales de administración, honorarios de asesores externos que ascendieron a 20.000 euros, remuneración del Consejo de Administración con un desembolso de 43.000 euros, y provisiones y gastos financieros que sumaron 35.000 euros. Esta estructura de gastos subraya la naturaleza de la sociedad como una entidad de gestión y supervisión, con un enfoque en el cumplimiento normativo y la defensa de sus intereses legales.

La situación patrimonial de Pescanova SA al cierre del primer trimestre del año presenta un patrimonio neto negativo de -6,49 millones de euros, lo que indica una posición financiera delicada y la necesidad de una gestión prudente de los recursos. A lo largo de este período, la compañía no ha realizado operaciones de inversión o desinversión de importancia, lo que sugiere una estrategia de consolidación y contención de gastos.

Un elemento crucial en la situación financiera de Pescanova SA es la resolución judicial relacionada con una deuda de 300 millones de euros contraída con la banca acreedora. En febrero pasado, la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó por completo el recurso de apelación presentado por la empresa contra el pago de esta deuda.

Ante esta decisión desfavorable, Pescanova SA ha optado por interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en un esfuerzo por defender sus intereses y evitar el pago de la deuda. La empresa ha expresado su preocupación por la posibilidad de una condena en costas, que, dada la magnitud del procedimiento judicial, podría ser inasumible para la sociedad y conducir a su liquidación.

Esta advertencia subraya la gravedad de la situación y la importancia de obtener un resultado favorable en el recurso de casación. Con el objetivo de prepararse para una posible condena en costas, Pescanova SA ha constituido una provisión por importe de 4,65 millones de euros, la cual se actualizará anualmente en función de la evolución del litigio.

Esta provisión se activaría en caso de que la desestimación inicial de la demanda en primera instancia y la condena en costas se mantengan tras la finalización del proceso judicial. Para financiar esta provisión, la empresa planea llevar a cabo una ampliación de capital que deberá ser aprobada por la junta general de accionistas. Esta medida refleja la necesidad de fortalecer la posición financiera de la sociedad y garantizar su viabilidad a largo plazo.

La comunicación oficial remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y recogida por Europa Press, detalla la situación actual de Pescanova SA y las medidas adoptadas para hacer frente a los desafíos legales y financieros que enfrenta. La empresa se encuentra en una fase crítica, donde la resolución del recurso de casación y la aprobación de la ampliación de capital serán determinantes para su futuro.

La transparencia en la comunicación con los accionistas y el mercado es fundamental para mantener la confianza y asegurar la sostenibilidad de la sociedad





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