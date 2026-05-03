Pescanova SA enfrenta riesgo de liquidación por deuda de 300 millones

Pescanova SA, tras su reestructuración, se encuentra en una situación financiera precaria debido a una deuda pendiente con la banca y un posible fallo judicial que podría llevarla a la liquidación. La empresa ha provisionado 4,65 millones de euros y planea una ampliación de capital.

Pescanova SA, tras un complejo proceso de reestructuración financiera que incluyó un concurso de acreedores y la posterior creación de Nueva Pescanova , ha evolucionado hacia una estructura societaria de cartera, desvinculándose de la actividad productiva directa.

Actualmente, su principal activo reside en una participación minoritaria, aunque significativa en términos estratégicos, del 0,21% en la empresa pesquera Nueva Pescanova. Los resultados financieros del primer trimestre del ejercicio 2026 revelan unos ingresos modestos de 81.000 euros, lo que representa un incremento del 2,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este leve aumento en los ingresos se atribuye principalmente a la recepción de una parte del apoyo financiero anual proporcionado por Nueva Pescanova, lo que subraya la dependencia de Pescanova SA de su filial operativa. La estructura de gastos durante el primer trimestre refleja la naturaleza de una sociedad de cartera, con una preponderancia de gastos generales de administración y una considerable inversión en asesoramiento externo, que ascendió a 20.000 euros.

Adicionalmente, se destinaron 43.000 euros a la remuneración del Consejo de Administración, reflejando los costos asociados a la gestión y supervisión de la compañía. Las provisiones y los gastos financieros sumaron 35.000 euros, evidenciando las cargas financieras y las reservas necesarias para afrontar posibles contingencias.

La situación patrimonial de Pescanova SA al cierre del primer trimestre del año presenta un patrimonio neto negativo de -6,49 millones de euros, lo que indica una situación financiera delicada y la necesidad de una gestión prudente de los recursos. A lo largo del periodo analizado, la compañía no ha realizado inversiones o desinversiones de importancia, lo que sugiere una estrategia de consolidación y contención de gastos.

Un elemento crucial en la situación financiera de Pescanova SA es la disputa legal en curso relacionada con una deuda de 300 millones de euros contraída con la banca acreedora. En febrero pasado, la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó el recurso de apelación presentado por la compañía contra el pago de esta deuda, confirmando la obligación de Pescanova SA de cumplir con sus obligaciones financieras.

Ante esta decisión desfavorable, la empresa ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, buscando revertir la sentencia y proteger sus intereses. La compañía ha expresado su preocupación por la posibilidad de una condena en costas, que, dada la magnitud del procedimiento judicial, podría ser inasumible para la sociedad y conducir a su liquidación. Esta potencial condena en costas representa una amenaza existencial para Pescanova SA, considerando su precaria situación financiera y la falta de ingresos significativos.

Con el objetivo de mitigar el riesgo asociado a una posible condena en costas, la dirección de Pescanova SA ha decidido constituir una provisión por importe de 4,65 millones de euros. Esta provisión se actualizará anualmente, en función de la evolución del litigio y la confirmación o revocación de la sentencia inicial. La financiación de esta provisión se realizará a través de una ampliación de capital que deberá ser aprobada por la junta general de accionistas de la compañía.

Esta ampliación de capital representa una oportunidad para fortalecer la posición financiera de Pescanova SA y asegurar su viabilidad a largo plazo, pero también implica la dilución de la participación de los accionistas existentes. La comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y recogida por Europa Press, detalla la situación actual de la compañía y los desafíos que enfrenta.

La empresa enfatiza la importancia del recurso de casación interpuesto y la necesidad de obtener un resultado favorable para evitar la liquidación. La transparencia en la comunicación con los inversores y las autoridades reguladoras es fundamental para mantener la confianza en la compañía y garantizar la estabilidad del mercado.

La evolución de este litigio y la decisión de la junta general de accionistas sobre la ampliación de capital serán determinantes para el futuro de Pescanova SA y su papel en el sector pesquero español





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