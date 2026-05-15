Peruvian Elections: Sanchez Competes in Second Round with Fujimori

CNN Español reported on the conclusion of the 100% count of vote tallies in Peru's elections, confirming the second-place finish for Roberto Sanchez. He is set to compete against Keiko Fujimori in a second round. The Jurado Nacional de Elecciones (JNE) will officially proclaim the results on Sunday after setting a deadline for notifying the 60 Accelerated Electorate Judges (JEE) who will also make separate announcements for their jurisdictions.

CNN Español — La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú culminó este viernes el conteo del 100 % de las actas de votación, más de un mes después de los comicios.

El resultado ratifica en el segundo puesto al izquierdista Roberto Sánchez, quien se prepara para competir en segunda vuelta con la conservadora Keiko Fujimori. El encargado de la proclamación oficial de los resultados es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que anunció que la realizará el domingo, tras fijar el sábado como fecha límite para la notificación de los 60 Jurados Especiales Electorales (JEE), que realizan su propia proclamación descentralizada por jurisdicción





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