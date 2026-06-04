Pershing Square Capital Management vende su participación en Universal Music Group

La compañía de inversión liderada por Bill Ackman ha vendido su participación del 4,7% en Universal Music Group después de que la dirección de la discográfica rechazase la última propuesta de compra.

Las acciones de la compañía han llegado a caer este jueves hasta un 7,5% en la Bolsa de Ámsterdam. Pershing Square Capital Management ha vendido la totalidad de su participación del 4,7% en Universal Music Group (UMG), después de que la dirección de la discográfica rechazase la última propuesta de compra lanzada en abril por la firma de inversión liderada por Bill Ackman , que valoraba el negocio en más de 55.000 millones de euros.

Las acciones de UMG llegaban a caer este jueves hasta un 7,5% en la Bolsa de Ámsterdam, apliando así a casi un 20% la corrección acumulada en lo que va de año. Según ha confirmado la discográfica de artistas como Taylor Swift o Lady Gaga, UMG ha recomprado 14,16 millones de acciones ordinarias propias como parte de la venta de la totalidad de la participación de diversos fondos de Pershing Square a un precio unitario de 17,66 euros, lo que implica un importe total aproximado de 250 millones de euros.

Esta transacción se realizó al margen del programa de recompra de acciones de UMG, valorado en 500 millones de euros, y la compañía tiene previsto utilizar las acciones recompradas para cumplir con sus obligaciones en virtud del Plan Global de Capital de Universal Music Group 2022 y/o para reducir el capital social de la firma. La participación del fondo estadounidense en UMG se estimaba en el 4,7% del capital social de la discográfica, con unos 80,6 millones de acciones, lo que implicaría para el conjunto de la misma unos 1.425 millones de euros al precio abonado por UMG.

La salida de Ackman de la compañía discográfica llega después de que a finales de mayo la junta directiva de UMG determinase que la oferta planteada un mes antes por Pershing Square Capital Management no redunda en el mejor interés de UMG, sus accionistas, artistas, compositores, empleados y demás partes interesadas. En abril, el fondo presentó una propuesta no vinculante en efectivo y acciones para adquirir Universal Music Group (UMG), cuyo valor ascendería a más de 55.000 millones de euros, que contemplaba la fusión de UMG con Pershing Square SPARC Holdings, convirtiéndose la nueva sociedad combinada (Nueva UMG) en una corporación domiciliada en Nevada, en vez de en Hilversum (Países Bajos), y cotizada en la Bolsa de Nueva York.

La junta directiva de UMG determinó que la oferta no era beneficiosa para la compañía y sus partes interesadas, lo que llevó a la venta de la participación de Pershing Square en la discográfica. La transacción se realizó a un precio unitario de 17,66 euros, lo que implica un importe total aproximado de 250 millones de euros.

La compañía tiene previsto utilizar las acciones recompradas para cumplir con sus obligaciones en virtud del Plan Global de Capital de Universal Music Group 2022 y/o para reducir el capital social de la firma. La participación del fondo estadounidense en UMG se estimaba en el 4,7% del capital social de la discográfica, con unos 80,6 millones de acciones, lo que implicaría para el conjunto de la misma unos 1.425 millones de euros al precio abonado por UMG.

La salida de Ackman de la compañía discográfica llega después de que a finales de mayo la junta directiva de UMG determinase que la oferta planteada un mes antes por Pershing Square Capital Management no redunda en el mejor interés de UMG, sus accionistas, artistas, compositores, empleados y demás partes interesadas. En abril, el fondo presentó una propuesta no vinculante en efectivo y acciones para adquirir Universal Music Group (UMG), cuyo valor ascendería a más de 55.000 millones de euros, que contemplaba la fusión de UMG con Pershing Square SPARC Holdings, convirtiéndose la nueva sociedad combinada (Nueva UMG) en una corporación domiciliada en Nevada, en vez de en Hilversum (Países Bajos), y cotizada en la Bolsa de Nueva York





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