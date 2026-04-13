Peritos Cuestionan la Gestión de la DANA: Falta de Alerta a la Población y Comparación con Incidentes Previos

Expertos critican la gestión de la Generalitat Valenciana durante la DANA de 2024, comparando la respuesta con actuaciones anteriores y destacando la falta de alerta a la población. El estudio de los peritos revela fallos en la gestión de las inundaciones y cuestiona la eficacia de los sistemas de alerta.

Dos expertos que han analizado las inundaciones de la DANA del 29 de octubre de 2024, una trágica jornada que resultó en la pérdida de 230 vidas, cuestionaron severamente la gestión de la Generalitat Valenciana ante la catástrofe ante la jueza instructora del caso. Rafael Armengot, doctor en Geografía con una extensa trayectoria como predictor en la Aemet y miembro de la junta directiva de la Associació Valenciana de Meteorología, relató que, en Catarroja en 1957, ante la posible crecida del barranco del Poyo, se suspendieron las clases y el alguacil municipal, con más de una hora de antelación, alertó a la población a través de las calles para que se refugiaran en las zonas más elevadas de los edificios antes de la inundación.

“En aquella época, se actuó con información cualitativa y, sorprendentemente, en 2024 la respuesta fue, en mi opinión, mucho menos eficaz en cuanto a la alerta a la población”, afirmó Armengot ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra el pasado 23 de marzo. El perito colaboró estrechamente con Alejandro Pérez Cueva, ex catedrático de Geografía Física de la Universitat de València. Ambos son coautores de un estudio fundamental sobre la DANA, centrado en los volúmenes de precipitación en las subcuencas de la rambla del Poyo, publicado en la revista Investigaciones Geográficas, y están desarrollando nuevas investigaciones. “Desafortunadamente”, declaró Pérez Cueva, “estamos observando que sistemas más rudimentarios en términos de comunicaciones, observación y tecnología telemática funcionaron mejor que en esta situación”.

Rafael Armengot argumentó que, el día de la DANA, “existían alertas e información que se transmitían en tiempo real de múltiples maneras, desde la información proporcionada por la Aemet hasta la que llegaba a través de los medios de comunicación”, según consta en el acta de la declaración de los peritos, a la cual tuvo acceso elDiario.es. “El SAIH también disponía de estaciones que estaban enviando información”, añadió Alejandro Pérez Cueva. Los peritos, como concluyeron en su estudio, detectaron una primera fase de lluvias en el barranco del Poyo, “menores” pero “muy significativas, ya que fueron capaces de generar esa primera inundación de la mañana”. “Tal vez una cuarta parte del total de lo que cayó en la segunda fase de lluvias, cayó en la primera”, indicó Armengot. “La primera inundación preparó el terreno para la segunda”, puntualizó.

A partir de las 15:30 del 29 de octubre de 2024, se produjeron hasta 11 tornados, con una “violencia extrema” que derribó torres de electricidad y rayos que impactaron en estaciones y repetidores de telefonía móvil, y un sistema convectivo de lluvias torrenciales se concentró entre Turís y Godelleta. En la estación de la primera localidad, se registró una cantidad máxima diaria de 772 litros por metro cuadrado. Los barrancos de Gallego y Horteta, que no están aforados (solo la parte superior de la cuenca lo está) se desbordaron antes que el del Poyo, de acuerdo con las conclusiones de su estudio. En la fase crítica de la inundación (entre las 16:00 y las 19:00), la mayor cantidad de agua provino de cuencas situadas aguas abajo del aforo.

La catedrática Ana Camarasa, también experta en el caso y que declaró ante la jueza de la DANA el 10 de julio de 2025, explicó las características del barranco del Poyo y el comportamiento “espasmódico” de la cuenca, similar a un “flash flood” (crecida súbita). Armengot se refirió a Camarasa como “la mayor conocedora de la rambla del Poyo”. “Un flash flood de manual”, especificó Pérez Cueva, “es un frente de crecida de un barranco, porque el agua inicial encuentra más obstáculos y avanza más lentamente, siendo, por así decirlo, empujada por el agua que viene detrás, y eso genera ese frente de lluvias que es tan peligroso, porque en cuestión de minutos, se puede pasar de un barranco casi seco a una ola, figurativamente hablando un tsunami, que arrasa con todo”.

La crecida súbita “puede dar la falsa impresión de que se ha roto algún tipo de presa” cuando en realidad es una “ola que se forma de manera natural”, añadió Armengot. El experto declaró que, en su opinión, durante la fase de alerta roja activada ese día, “no se debe bajar la guardia”. “Y más cuando, insisto, la predicción inmediata de la Aemet indicaba que lo peor del episodio ocurriría entre las tres y las seis de la tarde”. “Mientras haya una alerta roja, es como un semáforo en rojo. No puedes infringir el semáforo en rojo porque creas que no hay coches en ese momento”, afirmó Rafael Armengot. Se trataba de un “escenario de un altísimo riesgo” en el que se trabaja con probabilidades. “En cualquier caso”, agregó el geógrafo, “con lluvias torrenciales de gran magnitud, en esas cuencas la probabilidad de desbordamiento con consecuencias graves era muy alta”.





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