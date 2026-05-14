Perito informatico cuestiona manipulacion de mensajes de telefono movil en juicio de Kitchen

El perito informatico Javier Rubio Alamillo ha declarado en el juicio de Kitchen que los mensajes de telefono movil que incriminan al ex ministro del Interior Jorge Fernandez Diez presentan 'algun tipo de manipulacion'. Rubio Alamillo ha cuestionado la manipulacion de los mensajes y ha asegurado que algunos de ellos no son los originales.

El perito informatico Javier Rubio Alamillo ha declarado este jueves en el juicio de Kitchen que los mensajes de telefono movil que incriminan al ex ministro del Interior Jorge Fernandez Diez presentan 'algun tipo de manipulacion'.

El perito elaboro un informe a propuesta de la defensa de Fernandez Diaz sobre los mensajes que fueron aportados a dos notarios por Francisco Martinez y en los que se evidenciaria el conocimiento de la operacion parapolicial por parte del entonces ministro. Rubio Alamillo ha cuestinado que el notario Alberto Vela Navarro atribuyera a la aplicacion de SMS mensajes distintos pese a que, entre ellos, 'la morfologia es distinta'.

El perito ha asegurado que unos aparecen entre bocadillos y otros cuandos se asegura que se trataria de mensajes enviados desde la misma aplicacion y de que el terminal desde el que se aportan es distinto. El perito ha señalado que el notario no puls la clave para que el movil revelara el IMEI -el numero de identificacion del terminal- y hacerlo constar.

'El notario no dice que los mensajes procedan del telefono del señor Fernandez Diaz. Dice que esos mensajes estan en el telefono del señor Fernandez Diaz y dice que en ese telefono esta el contacto del señor Fernandez Diaz, pero no establece una causa efecto', ha explicado Rubio Alamillo.

El perito se referia a que los notarios, tal y como reconocieron ellos en sus declaraciones en el juicio, no constataron que detrás del contacto Fernandez Diaz que aparecia en el telefono de Francisco Martinez estuviera el verdadero telefono del ex ministro y no de otra persona. Javier Rubio Alamillo ha asegurado que el notario elimi los mensajes que eran objeto de su requerimiento.

'Es importante porque, en. el caso de que haya una conversacion, aunque no sabemos quien es el remitente, estaria descontextualizado. Hay muchos clients que me dicen que quieren hacer un informe pericial. les digo que la conversacion de whatsapp tiene que ir completa, si no, esta manipulada!

', ha añadido. Uno de los cuatro mensajes que incriminan a Fernandez Diaz es tambin la primera constancia en el tiempo de la operacion Kitchen. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en el, el ministro habria escrito: 'Chofer. B:.

Sergio Javier Rios Esgueva (ahora hace esa funcion con su mujer)'. El numero dos del ministro, Francisco Martinez, asegura que fue asi como el tuvo conocimiento de la operacion sobre la familia Barcenas.

Desde mi punto de vista tecnico, con todas las cuestiones de distinta morfologia, el tema de la llamada ... bajo mi punto de vista hay unos elevados indicios de que hay algo que no cuadra, de que hay alguna manipulacion, ha insistido el perito de la defensa, Javier Rubio Alamillo. Las acusaciones han intentado poner en duda el caracter concluyente del trabajo del perito.

Por ejemplo, introduciendo la posibilidad de que la 'morfologia' presentada de los mensajes respondieran a que fueran de una captura cortada. O preguntandole si el tenia acceso al telefono de Fernandez Diaz





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