El ciclista Perico Delgado destaca en Zamora el impacto del envejecimiento activo y la tecnología en la economía plateada, impulsando proyectos transfronterizos como Iberlobo on bike.

El ex ciclista profesional Perico Delgado ha subrayado en Zamora cómo la tecnología y la práctica deportiva permiten reenganchar a personas de hasta ochenta años al ciclismo, recuperando así la pasión por las pedaladas en una etapa de la vida donde muchos se habían desapasionado del deporte. Esta intervención se enmarca en un congreso dedicado a la economía relacionada con las personas mayores de 55 años y sus necesidades, celebrado en esta ciudad castellano-leonesa, donde Delgado ha destacado la importancia de mantener la actividad física como herramienta fundamental para el bienestar integral.

Beneficios del deporte frente al envejecimiento y enfermedades

Delgado ha explicado que muchos de sus conocidos han vuelto a disfrutar de la bicicleta gracias a la tecnología actual, lo que evidencia el poder de estos dispositivos para reintegrar a los mayores en la actividad física. Ha admitido que, aunque tenemos una edad y las enfermedades nos acosan a veces, el deporte actúa como un acicate crucial para superar crisis físicas y existenciales, especialmente cuando se enfrentan diagnósticos duros como el cáncer. Tiene amigos con cáncer para los que la bicicleta ha sido su pasión y la enfermedad les dificulta montar, pero el médico les anima a hacerlo porque quiere que sus pacientes sean fuertes y estén entrenados.

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Esta postura refleja una visión médica y deportiva que considera la bicicleta como una vía de liberar tensiones y también de estar fuerte, demostrando cómo el deporte es un acicate para superar crisis físicas o existenciales, muchas veces de la moral, cuando parece que tienes o sufres una enfermedad dura. Delgado ha ensalzado la importancia de esa actividad física para seguir luchando ante la enfermedad y ha animado a todo el sector de esa edad, sean o no aficionados al ciclismo, a hacer deporte porque es importante siempre, y a mantenerse activos para mejorar su calidad de vida.

Proyecto transfronterizo Iberlobo on bike en Zamora

La presencia del ciclista segoviano en Zamora y la ruta cicloturista que ha realizado ha servido para promocionar un proyecto europeo de unos, tanto de carretera como de montaña, por la frontera entre la provincia de Zamora y Portugal, incluidas zonas de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. Ese programa de rutas transfronterizas de cicloturismo, denominado Iberlobo on bike, es para que la gente que somos ciclistas o que nos llama un poco la atención este deporte, ha confesado, resaltando que se trata de distintos recorridos tanto de carretera, como de montaña y de ciclismo en grava.

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El proyecto Iberlobo on bike permite descubrir los rincones que tiene la provincia de Zamora y potenciar zonas de la denominada España vaciada, conectando territorios que tradicionalmente han tenido menos visibilidad turística y deportiva. Delgado ha recalcado que, al igual que el golf ha vivido un momento de auge como deporte y la gente sigue practicándolo, el ciclismo también está viviendo actualmente un boom, ya que ir en bici permite disfrutar del entorno, desplazarse de un sitio a otro y para en los pueblos para tomarse un refresco y seguir la ruta. Esta dinámica no solo fomenta el deporte, sino que también estimula la economía local en las zonas rurales.

Economía plateada y crecimiento del envejecimiento activo

El congreso en Zamora ha abordado los principales retos del envejecimiento desde la investigación científica, la salud, la tecnología, el emprendimiento y los nuevos modelos de atención a las personas mayores. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que cuenta con un programa multidisciplinar que sitúa a las personas mayores en el centro de la investigación, la transformación tecnológica y el desarrollo de nuevos servicios y oportunidades económicas. Este enfoque reconoce que la edad plateada no es solo una etapa de retiro, sino un sector dinámico con necesidades específicas y gran potencial de consumo y participación social.

El evento ha alcanzado ya las 3.200 inscripciones, lo que indica un interés significativo tanto en el ámbito deportivo como en el económico y social. Delgado ha concluido, para destacar la importancia de las rutas incluidas en el proyecto Iberlogo on bike, subrayando que la combinación de deporte, tecnología y turismo sostenible puede ser un motor de desarrollo para las regiones menos pobladas. La ruta realizada junto a trescientos aficionados a la bicicleta por Zamora y los cañones del Duero ha sido un ejemplo práctico de cómo el ciclismo puede unir a personas de diferentes edades y capacidades, fomentando la cohesión social y la salud pública en un contexto de envejecimiento poblacional creciente.