Performances en elecciones andaluzas dejan mal parados los partidos de Maíllo

La coalición de Antonio Maíllo está pasando por un mal momento en las elecciones andaluzas, donde ha sido superada por Adelante Andalucía y sus ocho diputados, mientras IU pierde diversos escaños, incluida la candidatura que Maíllo encabezó, con un 6,3% de los votos y cinco diputados. Además, IU empata el peor registro de su historia en unas elecciones autonómicas en Andalucía, igualando el resultado de 2022, donde logró los mismos resultados en coalición con Podemos.

La coalición de Antonio Maíllo se ve superada por la formación andaluza de José Ignacio García , que toma el liderazgo de la izquierda alternativa con ocho diputados frente a los cinco de la alianza integrada por IU, Podemos y Sumar Vuelco en la izquierda alternativa en Andalucía.

Por primera vez en la historia, el espacio a la izquierda del PSOE no estará liderado por IU o una coalición en la que esté presente la federación, puesto que la alianza Por Andalucía ha sido ampliamente superada por Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas del 17M. La candidatura de Maíllo ha obtenido un 6,3% de los votos y cinco diputados, casi la mitad que los andalucistas de José Ignacio García, que han cuadruplicado sus resultados de hace cuatro años, alcanzando ocho escaños en el Parlamento andaluz con el 9,6% de los sufragios.

Con su resultado de este 17M, IU —que se presentó en coalición con Movimiento Sumar y Podemos, que se sumó— iguala el peor registro de su historia en unas elecciones autonómicas en Andalucía: el que logró en coalición con Podemos en las elecciones de 2022. El líder de la alianza de izquierdas en su comparecencia ha resumido que el resultado obtenido no cumple con sus expectativas de crecimiento ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía.

Durante el recuento, los de Maíllo han respirado aliviados al recuperar el diputado que se daba por perdido, tras lo cual perderían el grupo propio en la Cámara baja andaluza. Finalmente, la formación de izquierda –que aglutina a siete partidos con IU, Podemos y Sumar como mascarón de proa– sumó también el escaño de Granada. La coalición de Maíllo partía con ventaja frente a Adelante (cinco diputados frente a dos), su adversario directo a la izquierda del PSOE.

Sin embargo, el temido resultado ha terminado produciendo y el partido andalucista y anticapitalista que fundó Teresa Rodríguez, hoy comandado por José Ignacio García, ha logrado imponerse a la candidatura de Maíllo, que no ha logrado movilizar al electorado progresista, que ha optado por apoyar a la alternativa de García





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