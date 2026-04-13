Pérez-Reverte analiza la desaparición de la crítica literaria y el auge de los influencers

El escritor Arturo Pérez-Reverte reflexiona sobre la evolución de la crítica literaria, la influencia de los influencers y la transformación de la percepción de los libros en la actualidad. Una entrevista para La règle du jeu.

El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte , conocido por sus novelas llenas de intriga y acción, se encuentra en el foco de atención nuevamente, esta vez no solo por sus obras sino también por sus reflexiones sobre el mundo literario actual. La entrevista, realizada para la revista francesa La règle du jeu y publicada simultáneamente en El Cultural, revela su perspectiva sobre la evolución de la crítica literaria y el impacto de las nuevas plataformas y figuras influyentes en el panorama cultural. Pérez-Reverte, con su característica franqueza, aborda temas como la desaparición de la crítica tradicional, la influencia de los influencers y la transformación de la percepción de los libros por parte de los lectores. La conversación tiene lugar en un entorno que evoca el mundo literario, en una de las salas de la Real Academia Española, donde se siente la atmósfera propicia para analizar el estado actual de la literatura y su relación con la sociedad contemporánea.

El autor, conocido por su novela El club Dumas y la saga de Alatriste, comparte su visión sobre cómo la crítica literaria ha ido perdiendo su influencia y prestigio en los últimos años. Según Pérez-Reverte, la crítica tradicional, que en su momento era prescriptiva y casi sagrada, ha sido desplazada por una nueva generación de “influencers” que, en muchos casos, carecen de la formación y el conocimiento necesarios para ejercer una crítica literaria sólida y fundamentada. Destaca que estos nuevos prescriptores, a menudo guiados por aspectos emocionales e ideológicos, tienen una gran capacidad de influencia sobre los lectores, lo que ha generado un cambio en la forma en que se perciben y valoran los libros. Reflexiona sobre la importancia de la crítica literaria, que en el pasado era clave para el éxito de un libro y para la consolidación de un autor. Enfatiza que la crítica crecía a gran velocidad cuando los medios eran lo que hoy podemos entender como “medios clásicos” y el público era también “clásico”. Recuerda la época dorada de la crítica literaria, que imperó en los ochenta y noventa, con críticos de prestigio que eran seguidos por un ejército de lectores, y contrasta esta época con la actual, donde los críticos han desaparecido y quienes les han suplido no tienen ese prestigio social y cultural.

Pérez-Reverte también analiza las causas de esta transformación. Considera que la sociedad actual ya no crea iconos culturales de prestigio, y que los iconos que se crean son de usar y tirar. Argumenta que la democratización de la crítica literaria a través de las redes sociales ha contribuido a erosionar la influencia de los críticos tradicionales. Señala que un influencer analfabeto tiene más influencia sobre un libro que un crítico que lleva toda la vida estudiando. Explica que antes un crítico literario tenía una trayectoria vital, conocía los clásicos y las nuevas narrativas, era un especialista. Además, la entrevista aborda temas relacionados con la propia obra de Pérez-Reverte, como la relevancia de sus novelas en el contexto actual y el impacto de sus personajes en la sociedad. Se exploran las claves de su éxito, la conexión con los lectores y la importancia de la literatura como reflejo de la realidad social y cultural. La conversación ofrece una visión profunda y perspicaz sobre el mundo de la literatura y sus desafíos contemporáneos, y destaca la importancia de preservar la calidad y el rigor en la crítica literaria.





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