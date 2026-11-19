El escritor Arturo Pérez-Reverte califica a Marruecos de enemigo potencial y advierte que España carece de capacidad para defender Ceuta y Melilla ante una crisis real.

El escritor y columnista español Arturo Pérez-Reverte ha lanzado una alerta severa sobre la posición estratégica de España respecto a Marruecos, calificando al vecino norte africano de "enemigo potencial" y afirmando que el Estado español se encuentra en una situación de indefensión total. Esta evaluación contundente surge en el contexto de las crecientes tensiones diplomáticas y migratorias entre ambos países, poniendo en el centro del debate la seguridad de los enclaves peninsulares.

Defensa territorial y vulnerabilidad de enclaves

Pérez-Reverte considera que, ante una crisis real y prolongada, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla estarían condenadas a ser liquidadas debido a la falta de preparación militar y diplomática de Madrid. El autor cuestiona la capacidad del ejército español para defender estos territorios, sugiriendo que no existe una estructura sólida ni una voluntad política clara para sostener un conflicto armado o una presión militar sostenida por parte de Rabat.

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La reflexión de Pérez-Reverte se intensifica al analizar los sucesos ocurridos a finales de julio en la frontera de Ceuta, donde una fuerte oleada de migrantes irregulares desbordó los controles fronterizos. El académico califica explícitamente aquellos eventos como una "invasión", subrayando que España no posee la musculatura ni la experiencia necesaria para gestionar este tipo de crisis fronterizas de manera efectiva.

Colaboración económica versus líneas rojas

A pesar de la crítica feroz a la defensa nacional, se reconoce que existe una estrecha colaboración económica, diplomática y de seguridad entre ambos gobiernos. Esta alianza se extiende más allá del simple control migratorio, abarcando la lucha conjunta contra el terrorismo y las inversiones mutuas, lo que complica la relación bilateral y genera fricciones internas.

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No obstante, el escritor insiste en que esta cooperación tiene límites claros definidos por las "líneas rojas" de la soberanía nacional y la integridad territorial de España. La relación, aunque funcional en la práctica diaria, está sujeta a una tensión constante que podría romperse si la defensa de la soberanía se ve amenazada por una potencia extranjera considerada hostil.

Crítica a la gestión política de Pedro Sánchez

La crítica a la postura del Gobierno de España se dirige directamente hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según la opinión de Pérez-Reverte, la gestión de las crisis fronterizas ha sido deficiente, reflejando una pérdida de fortaleza de España en el escenario internacional en los últimos años. Esta debilidad percibida se atribuye a la falta de una diplomacia firme y de una capacidad militar disuasoria adecuada.

Se señala que Marruecos conoce perfectamente las debilidades de la política española y sabe utilizarlas a su favor. La ausencia de una reacción contundente de la población española o de los políticos en las Cortes ante amenazas externas evidencia, para el analista, una falta de cohesión nacional en temas de seguridad crítica.

Consecuencias geopolíticas de la indefensión

La percepción de indefensión tiene implicaciones profundas para la estabilidad regional y la confianza de la ciudadanía. Si bien la amenaza de un ataque militar convencional puede parecer distante frente a otros conflictos globales, la capacidad de desestabilización a través de la migración irregular es un hecho cotidiano que el Estado no ha logrado contener eficazmente.

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La conclusión de Pérez-Reverte es que España ha perdido su influencia y su capacidad de respuesta, lo que deja a los enclaves de Ceuta y Melilla en una posición de extrema vulnerabilidad. Esta realidad exige un replanteamiento urgente de las estrategias de defensa nacional y de las relaciones bilaterales para evitar situaciones que puedan comprometer la soberanía territorial del país.