Pérez Llorca se reúne con el ministro de Hacienda para negociar un nuevo sistema de financiación autonómica

El presidente de la Generalitat, Ximo Pérez Llorca, se ha reunido con el ministro de Hacienda para negociar un nuevo sistema de financiación autonómica. El sistema contempla 3.669 millones de euros para la Comunitat Valenciana. Pérez Llorca ha expresado su disposición a hablar del modelo propuesto por el Gobierno central.

El presidente de la Generalitat, Ximo Pérez Llorca , se ha reunido con el ministro de Hacienda, con el objetivo de negociar un nuevo sistema de financiación autonómica .

El sistema contempla 3.669 millones de euros para la Comunitat Valenciana. Pérez Llorca ha afirmado que es donde se tiene que debatir. El ministro de Hacienda ha presentado un modelo que propone el Gobierno central, pero Pérez Llorca ha expresado su disposición a hablar del modelo. El encuentro se ha llevado a cabo alrededor de una hora y ha sido considerado una cita 'distendida' entre dos dirigentes con cierta afinidad personal.

Pérez Llorca ha agradecido la reunión y ha expresado su esperanza de llegar a un acuerdo que satisfaga a las necesidades de todas las autonomías. El ministro de Hacienda ha ido con la baza de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) aprobará del tercer trimestre las entregas a cuenta, una insistente demanda del Ejecutivo valenciano. Pérez Llorca ha recordado que es dinero que le corresponde al territorio y que va con 'retraso'.

El encuentro se ha producido alrededor de tres meses después de que el ministro tomara posesión del cargo. Pérez Llorca conoce de primera mano la infrafinanciación valenciana que tantas veces denunció el PSPV cuando el PP gobernaba a nivel nacional. La Generalitat fue prácticamente nula. Así que lo de este lunes también se interpreta como un gesto a la Comunitat Valenciana.

El ministerio mandó cartas a todas las comunidades y ciudades autónomas para abordar e iniciar esta negociación a través de dos mecanismos: la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de la aprobación de los fondos con los que se financia el gasto público de las comunidades autónomas, y la aprobación de un fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación mientras se resuelve el nuevo sistema. Según el presidente de la Generalitat, el ministro ha aceptado este mecanismo transitorio porque ya están en una nueva fase de negociación del modelo.

Aun así, el jefe del Ejecutivo valenciano le ha insistido en que se haga efectivo porque reflejaría la buena disposición del Gobierno. Otras de las reclamaciones de Pérez Llorca se han centrado en la dana. Ha exigido a España que el crédito del Gobierno para la reconstrucción tras la dana -los fondos del llamado FLA dana- lleguen a la Comunitat Valenciana.

El presidente de la Generalitat ha criticado que por la dana solo hayan llegado 100 millones de los 1.000 repartidos. Según ha apuntado, España le ha dicho que próximamente llegarán 50 millones más a la Comunitat. Pérez Llorca ha vuelto a pedir al Gobierno que se modifique la ley de contratos para que se puedan tramitar como emergencia las obras pendientes y el retorno del IVA pagado por la Generalitat de los contratos de emergencia.

Paralelamente, también le ha exigido los 4.000 millones de euros 'pendientes' en materia de dependencia y los 1.000 millones de la atención sanitaria a los desplazados





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