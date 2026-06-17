Pere Estupinyà señala que la etapa más difícil de bienestar es entre los 40 y 55 años y destaca la importancia de hábitos saludables tempranos

El bioquímico y divulgador Pere Estupinyà explica que el período de mayorDifficulty en bienestar coincide con cambios bioquímicos clave en la vida adulta, y subraya que adoptar hábitos saludables desde jóvenes modula el envejecimiento biológico y mejora la calidad de vida a largo plazo.

Pere Estupinyà, químico, bioquímico y divulgador científico, señala que la etapa más difícil en términos de bienestar se sitúa entre los 40 y los 55 años, una fase que coincide con altos niveles de estrés laboral, familiar y económico, así como con una frecuente crisis de mediana edad.

Los estudios científicos recientes indican que los grandes cambios bioquímicos asociados al envejecimiento se concentran aproximadamente a los 44 y los 60 años, y que durante ese período intermedio se registran los niveles más bajos de felicidad y bienestar. A partir de los 55 años, y si no hay problemas graves de salud, los indicadores de bienestar tienden a mejorar, una fase a la que se denomina 'gerontolescencia', caracterizada por mayor tiempo libre y menos presión económica.

La literatura científica ha evolucionado de buscar simplemente prolongar la vida a centrarse en alargar el período de salud, demostrando que los hábitos adquiridos desde edades tempranas impactan de manera decisiva en la velocidad del envejecimiento biológico. En España, la esperanza de vida alcanza los 84 años, con una media de 81 para hombres y 86 para mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística.

Los expertos en longevidad sostienen que el envejecimiento no es solo físico, sino también psicológico, y que el antídoto real no está solo en el laboratorio, sino en la constancia diaria. Adoptar una alimentación equilibrada, ejercicio regular y un buen sueño retrasa el deterioro celular y previene enfermedades crónicas.

Investigaciones europeas confirman que marcadores biológicos como la inflamación crónica o el acortamiento de los telómeros pueden modularse mediante el estilo de vida, y que la adopción temprana de hábitos saludables, especialmente antes de los 40, tiene efectos acumulativos en la longevidad, mejorando la energía, la función cognitiva y reduciendo riesgos cardiovasculares y metabólicos. Comprender estos procesos permite establecer estrategias preventivas para llegar a la segunda mitad de la vida con mayor autonomía funcional, independencia y calidad de vida.

La longevidad no debe medirse solo por los años vividos, sino por la capacidad de conservar la independencia y seguir disfrutando de las actividades cotidianas, aunque sea en una versión adaptada de uno mismo. Estupinyà también rompe tópicos ageístas señalando que hay personas de 70 años, como el Papa, con agendas muy apretadas, y otras de 90 que realizan pesas, demostrando que la edad cronológica no determina la capacidad física o mental.

La clave, insiste, es cuidar la salud física y mental desde etapas tempranas para afrontar el envejecimiento con mejores condiciones y mayor bienestar





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