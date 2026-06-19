Peramato comparece tras la polémica por las reuniones de la 'trama Leire'

La fiscal general del Estado, Peramato, comparece en la Comisión de Justicia del Senado tras la polémica sobre las reuniones de la 'trama Leire' con exfuncionarios de la Fiscalía.

La fiscal general del Estado, Peramato , comparece en la Comisión de Justicia del Senado tras la polémica sobre las reuniones de la 'trama Leire' con exfuncionarios de la Fiscalía.

La fiscal general del Estado, Peramato, ha defendido la 'lealtad institucional' de los fiscales y ha reconocido una 'fractura' en la institución. Peramato ha defendido la consolidación de un modelo independiente en el que prima el 'mérito, la capacidad y la adecuación al puesto'. El PP ha citado a Peramato porque considera que los españoles, fiscales y la Fiscalía Anticorrupción fueron 'víctimas de la delincuencia de Estado'.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha preguntado a la Fiscalía General si existieron visitas a su sede por parte de la exmilitante socialista Leire Díez y del abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo. La directora de la Guardia Civil asegura que 'nunca jamás participó en ninguna trama contra la UCO'. Peramato deberá responder 'quién le ordenó que escondiera' las reuniones





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