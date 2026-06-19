Peramato comparece en el Senado por las reuniones con la fontanera del PSOE

El fiscal Eduardo Peramato acude al Senado para explicar los encuentros con Leire Díez, investigada en el caso de hidrocarburos, y defenderse de las acusaciones de parcialidad.

El fiscal Eduardo Peramato comparece este jueves ante la Comisión de Justicia del Senado para dar explicaciones sobre las reuniones que mantuvieron altos cargos de la Fiscalía General del Estado con Leire Díez , la presunta fontanera del PSOE investigada en el caso de los hidrocarburos.

La citación fue impulsada por el Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en la Cámara Alta, y busca esclarecer si hubo contactos irregulares entre la cúpula fiscal, bajo la dirección del condenado Álvaro García Ortiz, y personas señaladas en procesos judiciales. Peramato, quien se desempeñó como teniente fiscal de la Secretaría Técnica durante la gestión de García Ortiz, se reunió en dos ocasiones con Leire Díez y con el letrado Jacobo Teijelo, abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también investigado en la misma causa.

Estos encuentros han generado polémica, ya que se produjeron mientras la Fiscalía defendía públicamente la inocencia de García Ortiz en el juicio que finalmente lo condenó. La oposición denuncia una posible pérdida de imparcialidad e independencia del Ministerio Público, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de reuniones de trabajo legítimas.

Durante la comparecencia, se espera que Peramato responda a preguntas sobre su política de nombramientos, su frase de sanar heridas y la compatibilidad de los encuentros con los principios de legalidad, imparcialidad e independencia de la Fiscalía. Los grupos parlamentarios, incluidos los de izquierda, han anunciado que ampliarán el debate para abordar la crisis de credibilidad que enfrenta la institución tras el escándalo.

El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar la Fiscalía para garantizar su autonomía frente al poder político





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Peramato Senado Fiscalía García Ortiz Leire Díez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El PSOE se resigna al desgaste político de ZapateroEl PSOE se ha resignado a sufrir el desgaste político de Zapatero después de su comparecencia en la Audiencia Nacional. El partido socialista había esperado que las explicaciones del expresidente ayudaran a paliar la crisis política derivada de su causa, pero el juez no se dejó convencer.

Read more »

PSOE pide respetar tiempos de Zapatero y defiende su inocencia en caso de joyasRebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, pide respetar los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero para aclarar el origen de las joyas halladas en su oficina, relacionadas con la causa Plus Ultra. Destaca su inocencia y disposición a colaborar con la justicia, y reitera el apoyo del partido. También defiende que las elecciones generales sean en 2027 y considera a Pedro Sánchez el mejor candidato.

Read more »

Zapatero comparece ante la Audiencia Nacional y el PSOE reafirma su respaldoEl expresidente José Luis Rodríguez Zapatero respondió a las preguntas del juez Calama sobre el caso Plus Ultra, sin abordar las interrogantes sobre joyas halladas en su despacho. La defensa solicitó aplazamiento para ese punto, pero fue denegado. El PSOE, a través de la secretaria de organización Rebeca Torró, ha pedido respetar los tiempos de Zapatero, ha reiterado su confianza en su inocencia y ha confirmado el apoyo del partido mientras se esperan los documentos y explicaciones ante la justicia.

Read more »

El PSOE reitera su confianza en Zapatero y Sabadell celebra 50 años en MadridEl PSOE reitera su confianza en Zapatero tras la imputación de sus hijas. Por otro lado, el CEO de Banco Sabadell, Marc Armengol, resalta el papel de Madrid como motor económico de España, celebra 50 años en la región y defiende que el BCE mantenga los tipos de interés entre el 2% y el 3% para asegurar financiación a costes razonables y estabilizar la política monetaria, identificando a la inteligencia artificial, la industria de defensa y el sector inmobiliario como áreas clave de crecimiento.

Read more »