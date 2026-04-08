Perú se Prepara para Elecciones Cruciales en Medio de Crisis Política y Fragmentación

Las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias en Perú se llevarán a cabo en un contexto de profunda crisis política, caracterizada por la fragmentación partidaria, la desconfianza ciudadana y la inestabilidad institucional. La gran cantidad de candidatos y partidos políticos refleja la desafección hacia la política, mientras que la fragmentación del voto plantea desafíos significativos para la gobernabilidad y el futuro del país.

Este domingo, los ciudadanos peruanos se enfrentarán a la cédula de sufragio más extensa en la historia del país. La boleta, que presentará las fotos y símbolos de los 35 candidatos presidenciales, medirá más de 42 centímetros de ancho y más de 40 de largo, con cinco columnas dedicadas a diferentes elecciones: presidencia y vicepresidencia, senadores, diputados y el Parlamento Andino. Un total de 198 autoridades serán elegidas por más de 27 millones de peruanos habilitados para votar.

Este proceso electoral, que podría ser el más complejo y confuso al que se enfrentan los peruanos, se desarrolla en un contexto de deterioro democrático, marcado por una década de inestabilidad política. En los últimos diez años, Perú ha tenido ocho presidentes, una cifra inusual que refleja la profunda crisis política que ha afectado al país. La gran cantidad de candidatos presidenciales es un reflejo de la “enorme desafección” que siente la población peruana hacia la política, según Fernando Tuesta, profesor de ciencia política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta desafección, que también se observa en otros países de América Latina, ha provocado la formación de numerosos partidos políticos, muchos de ellos débiles, personalistas y diseñados principalmente como vehículos electorales. Tuesta explica que la percepción de que es posible llegar a la presidencia sin contar con un partido político fuerte ha contribuido a esta proliferación de candidaturas. La fragmentación política y la desconfianza en las instituciones son factores clave para entender la situación actual. Esta situación ha derivado en una polarización política que ha dificultado la gobernabilidad y ha socavado la confianza ciudadana en las instituciones. La gran cantidad de partidos políticos en el Congreso ha sido, en muchos casos, un factor de inestabilidad, protagonizando constantes enfrentamientos con el Ejecutivo y contribuyendo al deterioro democrático. De los ocho presidentes que ha tenido Perú en la última década, cuatro fueron destituidos por el Congreso y dos renunciaron, un récord en América Latina. Las próximas elecciones serán cruciales para redefinir la composición del parlamento y el futuro político del país. La fragmentación política, con una gran cantidad de partidos compitiendo, divide el voto de manera significativa. Las encuestas previas a las elecciones indicaban que ningún candidato superaba el 15% de la intención de voto, lo que sugiere un sistema político fragmentado y disperso. Desde principios de los años 2000, la suma de los votos de los candidatos que pasan a la segunda vuelta ha ido disminuyendo, y en algunos casos, los votos nulos y en blanco han superado a los de los candidatos finalistas, reflejando el desencanto y la desconfianza de los electores. La inestabilidad política que ha marcado la última década, con múltiples cambios presidenciales y constantes conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, ha socavado la confianza en las instituciones y ha profundizado la polarización. La fragmentación política, la desafección ciudadana y la inestabilidad institucional son desafíos clave que el país debe afrontar para fortalecer su democracia





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