Pepsi: La marca que revolucionó la publicidad con la cultura pop y el espectáculo

Pepsi ha construido su imperio narrativo alrededor de la cultura pop, utilizando a celebridades y campañas icónicas para mantenerse en el centro de la conversación. Desde el 'Pepsi Challenge' hasta colaboraciones con estrellas como Michael Jackson, la marca ha sabido convertir cada pieza en un evento mediático, desafiando a su rival Coca-Cola y redefiniendo la publicidad moderna.

Pepsi ha llevado décadas orbitando alrededor de un mismo eje creativo, que sitúa en el centro la cultura pop como lenguaje universal, como atajo emocional directo hacia una generación que no quiere que le vendan nada, pero que sí desea que le cuenten algo que merezca la pena ser compartido.

Frente a una publicidad más clásica basada en la emoción universal y el relato casi simbólico de la felicidad cotidiana, Pepsi ha optado históricamente por el ruido y el espectáculo. Y es precisamente en ese punto en el que la marca ha construido su imperio narrativo, dando la sensación de que siempre está ocurriendo algo, ya sea un evento, una colaboración o una polémica que mantiene a la marca en el centro de la conversación.

No es casualidad que, cuando se habla de Pepsi, una de las preguntas que más se repite sea: ¿Qué está haciendo Pepsi ahora? La lista de colaboraciones y campañas icónicas forma parte de la propia historia de la publicidad: Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, Beyoncé o Shakira son solo algunos de los nombres que han ayudado a construir ese imaginario tan reconocible.

Con todas estas participaciones, Pepsi ha dejado en claro que en su ADN, la cultura pop es algo que se vive dentro de la marca. Y entre todas esas campañas, hay algunas que siguen siendo especialmente recordadas, ya sea por su creatividad, por su impacto o incluso por la polémica que generaron. Desde el histórico 'Pepsi Challenge' hasta anuncios que dieron mucho que hablar, la marca ha sabido convertir cada pieza en conversación.

Una de las campañas más memorables fue el 'Pepsi Challenge', que literalmente lo cambió todo. Pepsi organizó pruebas de sabor a ciegas en centros comerciales, universidades y espacios públicos, donde los consumidores debían elegir entre dos vasos sin identificar. Lo realmente brillante de esta campaña fue el poder convertir una simple dinámica de street marketing en contenido masivo. Con ella, la marca desafió directamente a Coca-Cola, legitimando el marketing comparativo como herramienta efectiva.

Otra campaña icónica es 'Pepsi Generation', lanzada en 1984 durante la ceremonia de los Grammy, donde Michael Jackson reformuló su tema 'Billie Jean' para convertirlo en un himno publicitario. La pieza alcanzó una difusión masiva, llegando a ser vista por una inmensa mayoría del público estadounidense durante ese año, y ayudó a consolidar la imagen de Jackson como estrella global.

Además, marcó el inicio de una nueva era en la publicidad musical, donde los anuncios comenzaron a funcionar casi como videoclips o eventos mediáticos. En el anuncio 'The Choice', ambientado en una gasolinera en medio del desierto, la modelo Cindy Crawford bebe una Pepsi mientras dos niños observan la escena.

Durante unos segundos, todo parece girar en torno a la figura de Crawford, hasta que llega el giro: los niños comentan que lo realmente impresionante es el nuevo diseño de la lata. En plena guerra con Coca-Cola, Pepsi decidió ir un paso más allá del ataque directo y apostar por el storytelling. En el spot 'The Choice', dos repartidores, uno de cada marca, comparten un momento cotidiano que termina revelando una verdad incómoda: ambos prefieren Pepsi.

En el anuncio, Pepsi mostraba su programa de recompensas, donde los consumidores podían canjear puntos por productos, culminando con un jet privado como gag final. El problema fue que un consumidor intentó reclamarlo de verdad, lo que generó una polémica sobre la responsabilidad de las marcas. Aunque no era el objetivo inicial, la campaña ganó una notoriedad masiva que la convirtió en historia del marketing. En 'Pepsi, the Real Thing', la marca llevó la publicidad al terreno del espectáculo cinematográfico.

Ambientado en el Coliseo romano, el anuncio muestra a las artistas como gladiadoras que desafían al poder al ritmo de su música. Esta ha sido una de las ideas más simples y potentes de la historia de la publicidad. En la campaña 'Pepsi, the Real Thing', se muestra cómo un niño intenta alcanzar algo, pero no llega. Su solución es comprar dos latas de Coca-Cola, colocarlas en el suelo y subirse sobre ellas para finalmente pulsar el botón de Pepsi.

Durante años, Pepsi ha cargado con la percepción incómoda de ser la segunda opción, y con esta campaña, decide enfrentarlo de frente. En 'Is It OK?

', el anuncio arranca con la clásica pregunta: '¿Está bien Pepsi? '. A partir de ahí, la narrativa gira para convertir ese 'OK' en algo positivo, incluso deseable. A través de gráficas donde alimentos cotidianos (hamburguesas, pizza, snacks) sugieren visualmente el logo de Pepsi, la marca construye el mensaje de que hay cosas que saben mejor con Pepsi.

En esta ocasión, la marca sorprendió al utilizar como protagonista a un oso polar, uno de los símbolos más icónicos asociados a Coca-Cola. En el spot, el animal participaba en una cata a ciegas entre una lata de Pepsi y otra claramente inspirada en la identidad visual de su gran rival





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