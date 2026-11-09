Pepe Álvarez convoca huelga general el 11 de noviembre por vivienda y pensiones

Pepe Álvarez lidera la huelga del 11 de noviembre para exigir financiación de pensiones, educación y sanidad. La UGT prioriza resolver la crisis de vivienda antes de las elecciones generales.

Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), ha confirmado con total seguridad el éxito de la huelga general convocada para el 11 de noviembre. El dirigente sindical considera que la vivienda se ha convertido en un factor determinante que devora todos los demás aspectos de la vida económica y social. La convocatoria busca colocar en el centro del debate público asuntos fundamentales como la financiación de las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios públicos.

Justificación de la huelga general noviembre

Álvarez asegura que la decisión de convocar esta movilización responde a una previsión previa de procesos de movilizaciones y a la falta de respuesta de la CEOE. Esta organización empresarial lleva un año sin atender la petición de la UGT para sentarse en la mesa y renovar el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva. Además, el líder sindical destaca que ningún convenio colectivo puede resistir el aumento del coste de la vivienda en el país.

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Los dos decretos ley presentados en el Congreso de los Diputados fueron un punto de inflexión en la estrategia sindical. Las organizaciones sindicales llevaban tiempo monitorizando la situación y llegaron a la conclusión de que existía un clamor popular masivo por la huelga. La UGT siente que mucha gente esperaba su liderazgo porque el peso de las organizaciones sindicales suma y suma en este tipo de procesos, de manera probable definitiva.

Impacto de vivienda y sectores afectados

La vivienda es presentada como el principal problema estructural que debe resolverse con medidas efectivas. Si la huelga se hubiera convocado antes, muchos podrían haber acusado a los sindicatos de provocar una huelga política innecesaria. No obstante, Álvarez subraya que la decisión fue tomada con plena conciencia antes de que el presidente Pedro Sánchez disolviera las Cortes Generales.

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El secretario general pide una inversión mayor en el sistema ferroviario y una revisión de su funcionamiento tras el trágico accidente reciente. Considera que el ferrocarril actual no es el que la sociedad española quiere y necesita. Esta exigencia se integra en un paquete más amplio de demandas que incluyen también las bajas laborales y la mejora de las condiciones de trabajo.

Posiciones de CEOE y movimientos sociales

Algunos sectores acusan a los dos grandes sindicatos de ir a remolque de la calle y del Sindicato de Inquilinas. Álvarez acepta con humildad que las organizaciones sindicales deben asumir la envergadura de los movimientos sociales del siglo XXI. Reconoce que hay una corriente muy mayoritaria en España que cree que la vivienda es el principal problema y ve justificada la huelga general.

La CEOE califica esta movilización como una huelga electoral, pero Álvarez responde que podrían haber preguntado a quienes votaron contra los decretos sobre vivienda. El debate sobre las necesidades del país debe abrirse precisamente en campañas electorales. El que no quiere debatir teme que sus opiniones no coincidan con la mayoría de las necesidades ciudadanas.

Destinatarios políticos y económicos

Esta huelga general tiene dos destinatarios claros según la UGT. El primero es la CEOE, representada por Garamendi, reclamando la subida de sueldos. Los dividendos empresariales llegan al 17% este año, mostrando una acumulación increíble de riqueza. El segundo destinatario son las Administraciones Públicas, que necesitan un gran pacto por la vivienda que implica a la oposición también.

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Álvarez rechaza la idea de que sea una huelga contra la oposición, afirmando que cada uno es libre de pensar a quién atañe. La riqueza se está acumulando de manera desproporcionada mientras los convenios colectivos pierden efectividad. España necesita un pacto estructural que trascienda las disputas políticas inmediatas.

El gobierno no parece sentirse incómodo con la huelga, lo que indica una cierta normalidad en el diálogo social. Aunque es una huelga general atípica, nunca se había tenido una situación tan compleja como la actual. La UGT busca medidas que salvaguarden las pensiones hasta el año 2050 y que garanticen servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos.

La movilización del 11 de noviembre pretende ser una herramienta para cambiar el rumbo de las políticas sociales y económicas. La conciencia de la ciudadanía es clave para asumir las consecuencias de las políticas futuras. Los sindicatos mantienen su firmeza en que solo con presión social efectiva se pueden lograr los cambios estructurales necesarios para el bienestar común.