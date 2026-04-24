Pentágono considera sanciones a aliados de la OTAN por falta de apoyo en conflicto con Irán

Un correo electrónico interno del Pentágono revela opciones para castigar a aliados de la OTAN, incluyendo la suspensión de España y una revisión de la postura sobre las Islas Malvinas, debido a su falta de apoyo en las operaciones contra Irán. La situación refleja tensiones internas en la alianza y un debate sobre su futuro.

Un correo electrónico interno del Pentágono revela la consideración de opciones para sancionar a aliados de la OTAN que, según Estados Unidos , no brindaron el apoyo adecuado en el conflicto con Irán .

Estas opciones, detalladas en una nota que refleja la frustración por la falta de acceso, bases y derechos de sobrevuelo (ABO) por parte de algunos aliados, incluyen la posible suspensión de España de la alianza y una revisión de la postura estadounidense respecto a la disputa por las Islas Malvinas. El correo electrónico, que circuló en altos niveles del Pentágono, considera que el acceso ABO es fundamental para la OTAN y propone medidas para disuadir la reticencia de los aliados.

El presidente Trump ha criticado a los miembros de la OTAN por no contribuir a la seguridad del Estrecho de Ormuz y ha insinuado la posibilidad de retirarse de la alianza. Aunque el correo electrónico no sugiere una retirada inminente ni el cierre de bases europeas, tampoco descarta la reubicación de tropas.

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió la necesidad de que los aliados cumplan con sus compromisos y dejó claro que el Departamento de Guerra explorará opciones para garantizarlo. La situación ha generado un debate sobre el futuro de la OTAN, con analistas y diplomáticos expresando preocupación por la posible falta de apoyo estadounidense a sus aliados europeos en caso de ataque.

Países como Gran Bretaña y Francia se muestran reacios a participar en un bloqueo naval, pero están dispuestos a colaborar en la seguridad del Estrecho de Ormuz una vez que se logre un alto el fuego. La administración Trump ha enfatizado que la OTAN no puede ser una relación unilateral y ha expresado su descontento con España, que se negó a permitir el uso de sus bases para atacar a Irán.

El correo electrónico sugiere que la suspensión de España tendría un impacto simbólico significativo, aunque limitado en términos operativos. Además, se plantea la posibilidad de reevaluar el apoyo diplomático estadounidense a las antiguas posesiones imperiales europeas, como las Islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por Argentina. El presidente Trump ha criticado al primer ministro británico por su postura frente al conflicto con Irán, cuestionando su liderazgo y menospreciando la capacidad militar británica.

Esta situación pone de manifiesto las tensiones internas dentro de la OTAN y la incertidumbre sobre su futuro en un contexto geopolítico cada vez más complejo





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