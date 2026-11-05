Pensiones anticipadas: Propuesta de Feijóo muere con la disolución del Congreso

La disolución de las Cortes el 5 de octubre invalida la proposición de ley para eliminar coeficientes reductores en pensiones. El próximo 29 de noviembre se convocan elecciones, dejando en suspenso los cambios para trabajadores con más de 40 años cotizados.

La aprobación de la proposición de ley destinada a eliminar los coeficientes reductores en las pensiones de jubilación anticipada se ha visto interrumpida drásticamente por la disolución parlamentaria. Esta decisión, adoptada por el Consejo de Ministros el 5 de octubre, ha dejado en suspenso la reforma que buscaba beneficiar a los trabajadores que han cotizado durante más de 40 años. La iniciativa, que había avanzado significativamente en el proceso legislativo, no podrá tramitarse en el punto donde se encontraba y deberá reiniciarse desde cero en la próxima legislatura.

Impacto directo en las pensiones anticipadas

La medida planteada pretendía eliminar las penalizaciones matemáticas que se aplican actualmente a las jubilaciones anticipadas. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha señalado que la respuesta técnica ante la disolución es tajante, ya que la ley decae automáticamente. Esto significa que las reformas no serán inmediatas y los trabajadores seguirán sujetos a las reglas vigentes de reducción de la pensión hasta que se apruebe una nueva normativa.

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Reacción de Alberto Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo ha manifestado su posición sobre la situación actual, argumentando que a la gente no se le puede hacer un nudo en el estómago cuando entra en un tren. Su declaración refleja la preocupación ciudadana por la incertidumbre generada por los cambios en el sistema de jubilación. No obstante, la realidad jurídica indica que la tramitación legislativa ha quedado paralizada, lo que extiende la expectativa de los afectados.

Posición técnica de Alfonso Muñoz

Alfonso Muñoz ha explicado que la iniciativa tendría que tramitarse desde cero, lo que implica un retraso considerable en su aprobación. La propuesta había superado un paso crucial el 22 de septiembre, cuando el pleno del Congreso de los Diputados aprobó su toma en consideración. Tras esa votación, el texto fue remitido a la Comisión de Trabajo, Economía Social e Inclusión, donde estaba abierto el plazo para presentar enmiendas que pudieran mejorar el texto.

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Consecuencias del adelanto electoral

El adelanto electoral ya es una realidad concreta, con los españoles convocados a las urnas el 29 de noviembre. Esta decisión del ejecutivo provoca que las proposiciones de ley que no hayan completado todo su recorrido, incluyendo la comisión, el pleno del Congreso, el Senado y la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desaparezcan. Las iniciativas populares o procedentes de parlamentos autonómicos son excepciones, pero este caso concreto no aplica a dichas excepciones.

Próximos pasos y sostenibilidad del sistema

La propuesta para eliminar las penalizaciones todavía no es una ley, por lo que no garantiza que quienes ya se han jubilado puedan recuperar los recortes aplicados. Alfonso Muñoz ha defendido que el sistema de la Seguridad Social ha ampliado su capacidad de protección y ha sobrevivido, cuestionando la sostenibilidad de las pensiones en España desde una perspectiva técnica. El plazo para la nueva tramitación dependerá de la composición del nuevo Congreso y de los apoyos que consiga reunir la iniciativa.