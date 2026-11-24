Normativa completa sobre la pensión de orfandad en España. Requisitos de edad hasta los 25 años, límites del SMI para 2027 y cálculo de las cuantías mensuales.

La Seguridad Social en España establece que la pensión de orfandad puede extenderse hasta los 25 años de edad para aquellos hijos que no tengan ingresos laborales significativos. Este beneficio económico está diseñado para compensar la pérdida de ingresos en el hogar tras el fallecimiento de uno o ambos progenitores, garantizando un soporte financiero a las familias vulnerables. La normativa actual permite solicitar esta prestación desde los 21 años sin restricciones de ingresos, pero con condiciones específicas para su prórroga hasta los 25 años.

Edades y requisitos laborales del SMI

El beneficiario puede recibir la pensión sin límite de ingresos laborales hasta cumplir los 21 años de edad. Para extender el cobro hasta los 25 años, es obligatorio no trabajar o ganar menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A partir del 1 de enero de 2027, el techo salarial permitido será de 17.094 euros brutos anuales. Esta cifra aumentará a 18.004 euros brutos anuales a partir de esa fecha, estableciendo el límite máximo que el joven puede percibir de su empleo para mantener el derecho a la prestación.

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Cuantías y cálculo de la base reguladora

La cuantía ordinaria de la pensión de orfandad corresponde al 20% de la base reguladora de la persona fallecida. Esta base depende directamente de las cotizaciones previas del progenitor y de las circunstancias específicas del fallecimiento. Según los datos actualizados de octubre de 2026, la pensión media en España se sitúa en 553 euros mensuales. Además, estas cantidades están exentas de impuestos sobre la renta de las personas físicas (IRPF), lo que maximiza el beneficio neto para el solicitante.

Complementos y situaciones familiares

Es fundamental destacar que no es necesario que hayan fallecido ambos progenitores para acceder a la prestación; la muerte de uno solo es suficiente para iniciar el proceso. Si existen múltiples beneficiarios, el 52% adicional se reparte entre todos los hijos. Por el contrario, si el solicitante es hijo único, la cuantía podría alcanzar el 72% de la base reguladora. Para cumplir con el complemento a mínimos, es requisito indispensable residir en España y no superar los 9.442 euros anuales en rentas distintas a la propia pensión.

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Pagos y gestión ante el INSS

El sistema de pensiones de orfandad regula los pagos habitualmente en 14 pagas al año. Sin embargo, si el fallecimiento fue consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el cobro se realiza en 12 mensualidades con las pagas extra prorrateadas. La solicitud debe presentarse ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ya sea de forma presencial o a través de la sede electrónica, con efectos económicos limitados a tres meses si la tramitación supera el plazo de tres meses desde el fallecimiento.

Límites para menores de 18 años

Para los casos de menores de 18 años, existen especificaciones adicionales sobre las cuantías mínimas que ascienden a 286,50 euros mensuales en 14 pagas. Estos montos aseguran un nivel básico de subsistencia independientemente de la base reguladora calculada, siempre que se cumplan los restantes requisitos administrativos y económicos establecidos por la normativa vigente de la Seguridad Social.