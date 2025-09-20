Penélope Cruz y Victoria Abril protagonizan 'Sin noticias de Dios': Un Viaje Celestial y Terrenal

Descubre 'Sin noticias de Dios', la aclamada película de Agustín Díaz Yanes con Penélope Cruz y Victoria Abril. Una batalla épica entre el cielo y el infierno con un boxeador en el centro, disponible en RTVE Play. Nominada a 11 Premios Goya, una joya del cine español.

Penélope Cruz impacta, boxea y sorprende con su interpretación en 'Sin noticias de Dios', la nueva película disponible en RTVE Play (2001), una obra cinematográfica del director Agustín Díaz Yanes , reconocido por su aclamada película 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto'. Esta película marca el regreso de la talentosa actriz madrileña a la escena nacional tras su participación en el remake.

El resultado es una inmersión fascinante entre la tierra, el cielo y el infierno, donde Cruz encarna a Carmen Ramos, una agente del infierno con una misión crucial. Ella representa el lado oscuro, una especie de ángel caído, mientras que Victoria Abril asume el papel angelical, estableciendo un contraste dramático. Esta reinterpretación del clásico conflicto entre el bien y el mal, llevada a cabo por Díaz Yanes, se presenta desde una perspectiva original y audaz. La película cuenta con un reparto estelar, sumando a las brillantes interpretaciones de las protagonistas, un elenco de actores de renombre que contribuyen a la riqueza de la narrativa.\La trama se inicia con un problema crucial: el acceso al cielo se ha vuelto casi imposible, con muy pocas almas superando las pruebas de admisión en los últimos años. En contraste, el infierno se encuentra desbordado, generando problemas de espacio debido a la gran cantidad de nuevos internos. Ante esta situación crítica, los dirigentes celestiales, a punto de rendirse, reciben una súplica desde la Tierra: una madre implora por la salvación del alma de su hijo, Many Chávez, un boxeador con un pasado turbulento. Ante esta oportunidad, el cielo decide enviar a su ángel más capacitado para infiltrarse en la Tierra, haciéndose pasar por la esposa del boxeador y tratando de influir en su destino. Sin embargo, el infierno no se queda atrás, y detecta la presencia de Lola Nevado en la Tierra, enviando a su mejor agente para contrarrestar la intervención celestial. Ambas agentes, provenientes de bandos opuestos, descubrirán que la teoría y la práctica difieren considerablemente y que, para alcanzar sus objetivos, deberán unir fuerzas. En este proceso, se darán cuenta de que tienen más en común de lo que inicialmente creían, lo que da lugar a un desarrollo argumental lleno de matices y sorpresas.\'Sin noticias de Dios' se atreve a explorar temas considerados tabú, cuestionando el capitalismo desenfrenado y el individualismo. La película plantea dilemas morales profundos, como la naturaleza de Dios y la existencia del mal. El personaje de Penélope Cruz cuestiona a Lola, interpretada por Victoria Abril, con la siguiente reflexión: “O bien Dios quiere que desaparezcan todos los males, pero no puede, lo que significa que es débil; o bien, puede, pero no quiere, lo que significa que es malvado”. Abril responde con una conclusión contundente: “El dilema es que Dios no puede ser nada”. Rodada entre París y Madrid, la producción no escatimó en gastos, y la promoción se centró especialmente en los Premios Goya, donde la película fue nominada a 11 categorías en el año 2001, logrando el segundo puesto en número de nominaciones en la historia de los galardones, demostrando su impacto y relevancia en el panorama cinematográfico español





