Penélope Cruz da todo en 'La Casita' de Bad Bunny en Madrid

La actriz española Penélope Cruz ha sido vista disfrutando del concierto de Bad Bunny en Madrid, en el espacio VIP de La Casita. El evento ha sido una de las actuaciones más exitosas del artista puertorriqueño, con más de 63.000 personas asistiendo al concierto.
La actriz española Penélope Cruz ha estado presente en el concierto de Bad Bunny en Madrid , disfrutando del evento y divirtiéndose en el espacio VIP de La Casita .
La actriz, conocida por su carrera en el cine, ha sorprendido con su próximo proyecto, en el que pone voz a un personaje de animación. Bad Bunny también forma parte de este proyecto, poniendo voz a una pizza con gafas de sol.
Además de Penélope Cruz, otros reconocidos rostros del séptimo arte han estado presentes en La Casita, como Goya Toledo y Luis Tosar. Los conciertos de Bad Bunny en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid continúan atraiendo a más de 63.000 personas, sin olvidar a las celebridades que asisten a los eventos
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