Pedro Sánchez tranquil@ tras imputación y descartó elecciones anticipadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que está tranquilo tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la espera de conocer el sumario del caso Plus Ultra. Además, ha descartado elecciones anticipadas tras la última sugerencia del PNV y ha desoído al partido por considerar que no se entendería en Euskadi.

El presidente del Gobierno , Pedro Sánchez , ha asegurado que está tranquilo tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la espera de conocer el sumario del caso Plus Ultra.

Además, ha descartado elecciones anticipadas tras la última sugerencia del PNV y ha desoído al partido por considerar que no se entendería en Euskadi. Fuentes del Ejecutivo consideran que respetan su opinión, pero no ven elecciones anticipadas. La intención del Gobierno de Sánchez es aguantar y no se está trabajando ningún escenario de adelanto electoral. Zapatero y sus hijas se embolsaron más de 4 millones de euros en cinco años gracias a los pagos de la trama y otras empresas.

La UCO destaca que Begoña Gómez se puso las dos marcas de su cátedra a su nombre y que costó a la Complutense 108.000 euros. Israel convoca a la encargada de negocios de España por la detención en Bilbao de miembros de la Flotilla y acusa al Gobierno de hipocresía. Un episodio de calor extremo marcará los últimos días de mayo, alcanzando algunas zonas los 40 grados.

Jesús Gil, el Donald Trump patrio del jacuzzi que puso en jaque la seguridad nacional, "Si ahora resucitara, la gente le volvería a votar"





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Feijóo carga contra Sánchez por apoyar a Zapatero tras la imputación del expresidente socialistaJosep Borrell, líder socialista y portavoz del Gobierno, y Pedro Sánchez, líder del PSOE, han respaldado este sábado la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en los delitos de falsedad documental y malversación de caudales por los descubrimientos de la Policía Nacional en su despacho. El presidente popular, Pablo López, ha mostrado su sorpresa por la reacción del PSOE y se ha preguntado si Feijóo está políticamente responsabilizando a Sánchez de la situación. Según López, Zapatero era más que un jubilado haciendo negocios por su cuenta y actuaba con el poder, el Consejo de Ministros y la Presidencia del Gobierno de España.

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