Pedro Sánchez se presenta en Bruselas como garante de la democracia y la confianza en el futuro

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participó en un acto de los socialistas europeos en el Parlamento de Bruselas, donde destacó los logros económicos y sociales de España y alertó sobre los riesgos del miedo y la desigualdad para la democracia, en medio de una ola de casos de corrupción que afectan a su partido.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez , participó en un acto organizado por los socialistas europeos en el Parlamento de Bruselas , donde fue presentado como la figura central del evento.

El auditorio se llenó de asistentes que mostraron su apoyo con aplausos y también hubo algunas voces críticas, lo que refleja el contexto político en el que se produjo su intervención. Sánchez, que intervino en inglés con fluidez, centró su discurso en conceptos como el miedo, la democracia y la construcción del futuro, en un momento en que su partido enfrenta múltiples casos de corrupción.

Según sus palabras, existe un miedo generalizado a la guerra, al declive económico y a que la próxima generación viva peor que la anterior, una emoción que, advirtió, puede convertirse en una estrategia política. Frente a esto, Sánchez defendió la labor progresista como la única capaz de restaurar la confianza y garantizar la estabilidad democrática.

Durante su alocución, que duró poco más de seis minutos, el líder español enumeró los supuestos logros económicos y sociales de su gobierno, presentando a España como un referente en la combinación de crecimiento con reducción de la desigualdad, creación de empleo con derechos y liderazgo en la transición ecológica sin perder competitividad. Mencionó la mejora de salarios, empleos y servicios públicos, así como oportunidades para la juventud, a pesar de que recientes datos de la Comisión Europea señalan a España como uno de los países de la Unión con mayor riesgo de pobreza infantil.

También abordó la regulación de la inteligencia artificial, alertando contra la desregulación excesiva que podría generar una "ley de la jungla" o una "tecno-oligarquía" que concentre el poder en unas pocas manos. En este punto, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, estuvo presente en la sala, lo que subraya el interés institucional en sus palabras. Sánchez también hizo referencia al ascenso de la extrema derecha en Europa, vinculándolo directamente con las desigualdades sociales no resueltas.

A su juicio, cada desigualdad tolerada es "una herida en nuestra democracia" que alimenta a los partidos extremistas, por lo que reducirla es una cuestión de justicia y de survivencia del sistema democrático. Concluyó su discurso con un llamado a construir el futuro colectivamente, confiando en el progresismo como valores centrales del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo.

Su comparecencia estuvo marcada por el contraste entre el mensaje optimista y de fortaleza democrática y la realidad interna de un partido, el PSOE, que atraviesa varias investigaciones por corrupción, un factor que los opositores señalan como incompatible con la defensa de la democracia que Sánchez proclamó en Bruselas





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