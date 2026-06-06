Pedro Sánchez se deja ver en el festival Primavera Sound

El presidente del gobierno asistió al festival Primavera Sound en Barcelona, donde se dejó ver en la zona VIP del escenario Revolut. Acompañado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Sánchez fue visto en el festival mientras tocaba la rapera londinense Little Simz.

La tarde del domingo, el avión de Damon Albarn, líder de la banda Gorillaz , llegó a Barcelona justo a tiempo para disfrutar de la última tanda de conciertos del festival Primavera Sound, que cerraba sus puertas hoy.

Aunque el concierto de Gorillaz no comenzaba hasta la 1.15 de la madrugada, pocos pudieron ver al grupo debido a la falta de accesos para el público en la zona exclusiva del festival. Entre otros personajes públicos que se dejaron ver en la zona VIP estuvo el entrenador de fútbol Pep Guardiola. La noticia de la presencia de Sánchez en el festival comenzó a circular a media mañana después de una información en OK Diario.

Sin embargo, en la rueda de prensa de valoración del festival, los organizadores no hicieron ninguna mención a la presencia del presidente. Sí que agradecieron el apoyo institucional desde el jueves, cuando la lluvia y el viento obligaron a cancelar los conciertos en los escenarios principales. En la rueda de prensa estuvieron presentes Alfonso Lanza, codirector del Festival, Sonia Hernández, consejera de Cultura de la Generalitat, y Xavier Marcé, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también estuvo presente en el festival y fue visto en la zona VIP del escenario Revolut, acompañado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En ese momento tocaba la rapera londinense Little Simz, que vestía con una camiseta de la selección española de fútbol, tal vez como pequeño guiño a Sánchez.

Este año el festival logró atraer a 283.000 espectadores, 6.000 menos que el año pasado, debido a los problemas con el temporal del jueves que obligaron a la cancelación de los cabezas de cartel Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal. El próximo año el festival cumplirá su 25 aniversario, celebrándose del 3 al 5 de junio. Ayer despidieron su última edición con Gorillaz, The XX, My Bloody Valentine y el concierto sorpresa de Olivia Rodrigo





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