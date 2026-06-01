El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se afana en 2027 y más allá, mientras la crisis del PSOE hunde al partido en comunidades clave. La marca socialista sufre cada vez más y las federaciones reclaman al presidente que adelante las urnas generales para no llevarse ellos una.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , acompañado por la secretaria general electa de Juventudes Socialistas de España, Aranzazu Figueroa, durante su participación en la clausura del 27ª Congreso de JSE , se rebeló contra la teoría del complot y dio su 'apoyo cerrado' a los jueces, a la UCO y a la UDEF frente 'a los ataques' que quieren 'derribar al Gobierno con malas artes'.

Sánchez pidió 'tiempo' a los socios para frenar a 'la oposición marullera' que quiere 'derribar al Gobierno con malas artes' y reconoció los 'problemas' que atraviesan las siglas, pero pidió 'tiempo' a los suyos -y a los socios parlamentarios- hasta el año que viene, para frenar a una, la primera mujer en ocupar el cargo.

'Tiempo', reclamó, para que se vea el fruto de su política de vivienda. Y 'tiempo', sobre todo, para intentar dejar atrás los casos de corrupción presunta que ahora asfixian y paralizan al Gobierno. Y que hunden a las federaciones. El lunes pasado, los encuestados asturianos, castellanomanchegos y navarros certificaron que la marca socialista sufre cada vez más.

En los últimos 12 meses el partido de Pedro Sánchez se ha dejado más de tres puntos en Asturias, cuatro en Castilla-La Mancha y 5,8 puntos en Navarra, donde pesa y mucho el agravante de Hoy, con el PSOE abierto en canal por el caso Leire, EL MUNDO publica otras tres encuestas que confirman la tendencia bajista de la formación socialista, que sigue sin tocar suelo a un mes de los comicios autonómicos. En Baleares, la federación que capitanease sigue sin aprovechar la crisis del PP, que empieza a quedar atrás -demoscópicamente hablando- seis meses después de la marcha de.

El PSPV-PSOE pierde 5,6 puntos desde las elecciones de 2023 y 3,1 en un año. Y no sólo eso, Compromís está ya cerca del sorpasso, mientras que Juanfran Pérez Llorca recupera parte del terreno perdido por los populares (sube 3,5 puntos).sobrevive a su fuerte crisis orgánica. Cada vez más federaciones y alcaldías socialistas reclaman al presidente que adelante las urnas generales para no llevarse ellos una.

El mensaje oficial es que, independientemente del avance de las múltiples causas que impactan de lleno en el entorno de Sánchez, las generales no serán hasta después de las autonómicas y municipales de 2027. Como ya avanzó este diario, algunos socialistas acusan a su secretario general de, lo que están haciendo es esparcir la idea de que existe un complot político-mediático-judicial para derribar al Gobierno con 'atajos' poco democráticos.

Ese mismo hilo argumental lo siguió Aránzazu Figueroa en su acto con Sánchez.

'Es urgente organizarse', ha dicho, 'contra quienes quieren ganar en los medios de comunicación. Sánchez no llegó tan lejos y sólo habló de las 'malas artes' de 'la derecha no sólo política, sino también mediática'.

'No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse, pero nunca damos una batalla por perdida; y tildó de 'do de pecho desatinado y sobreestimado' su frase 'el que pueda hacer que haga'. 'Es un grito de desesperación, de frustración, y una proclama profundamente antidemocrática', sostuvo, porque supone 'buscar atajos' para llegar al Gobierno. El presidente del Gobierno aseguró que su Gobierno ha 'actuado con contundencia' cada vez que 'ha habido un comportamiento que no ha sido adecuado'.

Y retó al PP así: 'Antes los infundios, también actuaremos contundencia, porque no vamos a permitir que esta oposición marullera intente La crisis de Sánchez hunde al PSOE en comunidades clave mientras él se aferra 'hasta 2027 y más allá'





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