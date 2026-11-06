Pedro Sánchez reúne a miles de simpatizantes en un mitin del PSOE en Valencia

Pedro Sánchez defiende en Valencia la respuesta del Gobierno a la tragedia ferroviaria y llama a movilizar al electorado socialista ante el 29 de noviembre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabezó un multitudinario acto del PSOE en Valencia, celebrado en el polideportivo municipal de El Cabanyal. El mitin, que ya estaba programado antes de la renuncia de Óscar Puente como ministro de Transportes, sirvió para que Sánchez reivindicara la respuesta del Ejecutivo ante la tragedia ferroviaria y llamara a movilizar al electorado socialista frente a la derecha y la ultraderecha.

Sánchez compartió escenario con Pilar Bernabé, cabeza de lista del PSOE por Valencia, y con Diana Morant, líder de los socialistas valencianos. La cita se produjo en plena precampaña, con las elecciones previstas para el 29 de noviembre.

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Solidaridad y esperanza en el acto de El Cabanyal

El mitin comenzó con un minuto de silencio en memoria de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre. Después, la cantante Ángela Cervantes y el guitarrista Miguel Sandoval interpretaron una versión de un tema de Rosana dedicado a las víctimas.

Durante su intervención, Sánchez puso en valor la solidaridad de los ciudadanos y de los servicios de emergencia tras el siniestro. Según sus palabras, la fuerza de un país es la fuerza de la esperanza, y reivindicó el sentimiento de comunidad como elemento básico para afrontar una tragedia de esta gravedad.

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El presidente del Gobierno también mencionó los afectos mostrados hacia las víctimas de la tragedia de Urda y defendió el amor frente al odio como respuesta colectiva. Con ese mensaje, Sánchez respaldó la gestión del Gobierno en un momento marcado por las críticas de la oposición al funcionamiento del Ministerio de Transportes.

Críticas a Milei y Trump en el discurso electoral

Sánchez aprovechó su discurso para presentar al PSOE como alternativa a las fuerzas de derecha y ultraderecha. El líder socialista afirmó que España se gobierna desde España, no desde Washington, Buenos Aires, Moscú o Tel Aviv.

En esa línea, Sánchez criticó las declaraciones sobre España que, según sus palabras, han realizado durante los últimos años dirigentes internacionales. Hizo referencia expresa al presidente de Argentina, Javier Milei, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quienes acusó de haber criticado al país desde fuera.

Asimismo, el secretario general socialista advirtió que no permitirá que España se convierta en el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista. Sánchez pidió a los votantes que se movilicen en las urnas el 29 de noviembre, con el lema de votar el avance frente al retroceso.

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Miles de asistentes y colas fuera del recinto

El acto reunió a miles de simpatizantes y militantes en Valencia. Según fuentes del PSPV, alrededor de 5.000 personas se desplazaron hasta el polideportivo de El Cabanyal, cuyo aforo máximo era de 2.500 asistentes, por lo que numerosos ciudadanos tuvieron que seguir el mitin desde el exterior.

Desde dos horas antes del comienzo, centenares de personas formaron largas colas alrededor de las instalaciones. Algunos asistentes reclamaron su entrada al grito de 'queremos entrar', ante la imposibilidad de acceder al recinto.

La organización instaló una pantalla y numerosas sillas en una calle cercana para que quienes se habían quedado fuera pudieran seguir las intervenciones. Sánchez llegó al polideportivo alrededor de las siete de la tarde y fue recibido entre aplausos, apretones de manos y fotografías, aunque tardó más de diez minutos en alcanzar el escenario. El acto comenzó finalmente con una hora de retraso respecto al horario previsto.

Entre el público se encontraban también decenas de representantes del profesorado valenciano, que recibieron una ovación como muestra de apoyo a sus reivindicaciones laborales. Su presencia se enmarca en la huelga indefinida iniciada meses atrás, actualmente paralizada.