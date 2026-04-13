Pedro Sánchez, 'Profesor' en China: Título Honorífico y el Desafío del Déficit Comercial

El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió un título honorífico en China, pero la visita estuvo marcada por el desafío del desequilibrio comercial entre ambos países. El déficit comercial creciente es una preocupación clave, junto con las estrategias para aumentar las exportaciones españolas y atraer inversión. Se abordaron oportunidades en sectores tecnológicos y se enfatizó el papel de España como hub europeo.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , recibió este lunes un título honorífico de la Universidad de la Academia China de Ciencias, consolidando simbólicamente su relación con el país asiático. La ceremonia, que se celebró en la sede del CSIC chino, fue un reconocimiento a los lazos bilaterales y a la importancia estratégica de la colaboración entre ambas naciones.

Sin embargo, el encuentro también sirvió como telón de fondo para abordar un desafío económico crucial: el desequilibrio comercial entre España y China. El 'profesor Sánchez', como fue llamado en la ceremonia, enfrenta ahora el reto de cómo aumentar significativamente la cuota de mercado de las exportaciones españolas a China, un problema que lastra la economía española desde hace tiempo. La balanza comercial entre ambos países muestra una disparidad preocupante. En 2025, el 11% de las importaciones españolas provenían de China, mientras que las exportaciones a este país apenas representaron el 2%, evidenciando un déficit comercial considerable. Este desequilibrio no es un fenómeno aislado, sino que se inscribe en un contexto geopolítico y económico incierto, marcado por tensiones comerciales a nivel global. España busca intensificar sus esfuerzos para facilitar la entrada de las empresas españolas en el mercado chino y atraer inversión extranjera directa, aprovechando las oportunidades que ofrece un mercado en constante crecimiento. La agenda de la visita oficial de Sánchez a China incluyó una reunión clave con el presidente Xi Jinping, donde se abordaron temas relacionados con el déficit comercial y las estrategias para abordarlo. El Gobierno español está preocupado por el aumento del déficit comercial con China, que ha crecido significativamente en los últimos años. En 2025, el déficit comercial alcanzó los 42.278 millones de euros, frente a los 37.706,6 millones de euros de 2024, a pesar del aumento del 6,8% en las exportaciones a China después de tres años de caídas. En términos generales, el déficit comercial total de España aumentó un 41,6% en 2025, llegando a 57.054 millones de euros, con China representando el 74% de ese déficit. El Gobierno ha señalado que este problema no solo afecta a España, sino también a la Unión Europea en su conjunto, donde el déficit comercial con China alcanzó los 359.800 millones de euros en 2025, un incremento del 15,3% respecto al año anterior. El Gobierno español se enfoca en destacar los resultados positivos de la colaboración bilateral, incluyendo el acceso al mercado chino de productos y empresas españolas, y sigue negociando para ampliar las oportunidades en sectores clave como el agrícola, industrial y tecnológico. Las exportaciones a China en 2023 alcanzaron los 7.578 millones de euros, con una cuota del 2%, cifra que se mantuvo en 2025 con 7.972 millones de euros, también con una cuota del 2%. China exporta a España principalmente bienes de equipo y equipos de oficina, mientras que España exporta principalmente productos químicos, así como minerales y metales. El Presidente Sánchez, en una conferencia ante estudiantes en la Universidad de Tsinghua, instó a China a 'abrirse para que Europa no se tenga que cerrar', un mensaje que refleja la intención de España y la UE de corregir el déficit comercial. En Pekín, Sánchez se reunió con el fundador de Xiaomi, Lei Jun, y visitó las instalaciones de la empresa tecnológica. El Gobierno español resaltó las capacidades tecnológicas, el talento y la fiabilidad del tejido industrial español como base para explorar nuevos proyectos de colaboración con Xiaomi. Además, enfatizó el papel creciente de España como centro europeo de infraestructuras digitales, centros de datos y proyectos de inteligencia artificial. La CEO destaca que, a pesar de las barreras de acceso, existen oportunidades para empresas extranjeras en sectores prioritarios para China, como la industria tecnológica de alta gama, la manufactura inteligente, las industrias médicas y farmacéuticas y la manufactura ecológica. El Gobierno considera a España un destino atractivo para China, tanto por sus productos como por sus oportunidades de inversión. Poco antes de la llegada de Sánchez, el Ministerio de Comercio chino anunció un plan para impulsar las importaciones, incluyendo a España como país prioritario para facilitar la entrada de productos extranjeros





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