Pedro Sánchez presenta el programa del PSOE con reformas laborales y fiscales en Alcorcón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expone en Alcorcón el plan del PSOE para la legislatura, destacando la blindaje constitucional, la subida de impuestos y la reducción del paro.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha presentado desde Alcorcón el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE) para los comicios del 29 de noviembre. En este acto, el líder socialista ha destacado los logros de su actual mandato y ha detallado una serie de nuevas medidas legislativas y fiscales dirigidas a proteger los derechos sociales y estabilizar la economía nacional.

Balance de pensiones y salario mínimo

Pedro Sánchez ha subrayado que su Gobierno ha cumplido con los compromisos adquiridos durante esta legislatura, mencionando específicamente la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). Según los datos expuestos por el presidente, la pensión media ha pasado de 1.000 euros en 2018 a 1.600 euros actualmente. Asimismo, ha recordado el aumento del Salario Mínimo Interprofesional y el refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia, donde la Administración General del Estado aporta ahora el 50% de la financiación.

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Blindaje constitucional y derechos civiles

Como parte de las propuestas para el futuro, Pedro Sánchez ha propuesto blindar en la Constitución la revalorización automática de las pensiones y garantizar el derecho de aborto para las mujeres. Además, ha anunciado la creación de una Unión de Amistad que será reconocida en el Código Civil, una figura similar a la existente en Navarra o Cataluña. Esta medida busca proteger a las personas que eligen cuidarse mutuamente sin lazos sanguíneos o de pareja, otorgándoles derechos civiles específicos.

Protección a autónomos y permisos parentales

El líder socialista también ha detallado la mejora de los permisos parentales, prometiendo que se retribuirá el 100% de la base reguladora durante cuatro semanas para padres y madres. Para los trabajadores autónomos, el plan incluye facilitar la prestación por cese de actividad y la prestación por cuidados, asegurando que los ingresos reales y las cotizaciones se materialicen en una protección social más sólida durante la próxima legislatura.

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Nuevos impuestos a fondos y vivienda vacía

En el ámbito fiscal, Pedro Sánchez ha anunciado el aumento de los impuestos a los grandes fondos de inversión y a los propietarios de viviendas vacías. Esta medida busca combatir los precios de alquiler inasequibles para la clase media y trabajadora, especialmente cuando las propiedades se utilizan para apartamentos turísticos. El objetivo es regular el mercado inmobiliario y garantizar un acceso más justo a la vivienda.

Metas energéticas y reducción de la brecha salarial

El programa electoral también incluye objetivos ambiciosos para el sector energético y laboral. Pedro Sánchez ha expresado su intención de que el 80% de la electricidad consumida en España provenga de energías renovables. Además, se propone reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres al 5% para el año 2030, con el fin de promover la igualdad real en el mercado de trabajo.

Retos para la próxima legislatura

Para alcanzar estas metas, el presidente del Gobierno ha establecido objetivos concretos, como reducir el desempleo hasta el 8% y lograr que el 20% del crecimiento económico provenga de la reindustrialización. También ha pedido a la población una participación del 75% en las elecciones y ha señalado la necesidad de obtener 176 escaños progresistas. El acto en Alcorcón ha servido como plataforma para reivindicar la buena política y la educación como pilares fundamentales del proyecto socialista.