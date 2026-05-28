Pedro Sánchez pide comparecer ante el Congreso para informar sobre la situación política

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha pedido comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas.

Según fuentes de Moncloa, Sánchez también quiere informar sobre las conclusiones de la próxima reunión del Consejo Europeo, programada para los días 18 y 19 de junio. El Gobierno calcula que la comparecencia habrá de ser después de esa fecha, según indican fuentes gubernamentales a Europa Press. Esto implica que la comparecencia del presidente será después de la declaración de Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama, quien le imputa los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

La petición de Sánchez incluye también informar de las nuevas informaciones relativas a investigaciones judiciales que afectan al partido mayoritario del Gobierno. Los aliados parlamentarios de Sánchez, como ERC, Compromís, BNG y Podemos, habían pedido este jueves la comparecencia del presidente ante las nuevas informaciones. El PNV ha afirmado que la legislatura 'ha llegado a su fin' y pide elecciones este año 'por el interés general'.

La situación política en España sigue siendo incierta y la comparecencia de Sánchez podría ser un paso importante para aclarar la situación. Los partidos políticos están esperando con interés la comparecencia del presidente y la declaración de Rodríguez Zapatero ante el juez. La comparecencia de Sánchez podría tener importantes consecuencias para el futuro de la política española





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