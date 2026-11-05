Pedro Sánchez niega vínculos con operación UCO y responde a acusaciones del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechaza cualquier vínculo con la investigación por amaño de contratos y asegura que un abogado del PP le ofreció un millón por mentir.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha desvinculado expresamente su persona de la reciente operación policial llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Durante su rueda de prensa tras finalizar la 30 Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, el jefe del Ejecutivo subrayó que ninguna de las seis personas detenidas en el marco de esta investigación guarda relación alguna con su gestión ni con su entorno personal.

Negación de vínculos con la operación UCO

La investigación en cuestión se centra en la presunta manipulación de contratos públicos y delitos de blanqueo de capitales ocurridos durante el mandato de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. Ante la pregunta directa sobre si existe algún tipo de implicación, Pedro Sánchez fue categórico al afirmar que ninguno de los detenidos tiene nada que ver con él, reiterando así la total separación entre su figura y los hechos investigados por la justicia.

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Acusaciones sobre oferta de soborno del PP

En una declaración de fuerte impacto político, Pedro Sánchez reveló que Alberto Durán, abogado del Partido Popular, le ofreció un millón de euros para prestar declaración falsa en su contra. El presidente del Gobierno afirmó que, desde la prisión, Durán le propuso mentir sobre su trayectoria y, además, asegurar que Eduardo Inda, director del medio Okdario, actuaba como "el pagador" del partido opositor. Ante estas acusaciones graves vertidas contra el Partido Popular, Sánchez exigió que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, explicara la situación.

Defensa de la transparencia ministerial

Más allá de las polémicas judiciales, el presidente del Gobierno abordó la dimisión reciente de Óscar Puente como ministro tras el trágico accidente ferroviario de Urda en Toledo, donde fallecieron 69 personas. Pedro Sánchez defendió la actuación del antiguo titular, destacando que Puente permaneció desde el primer minuto con las víctimas y mostró total transparencia al abrir una investigación técnica para esclarecer las causas de la tragedia.

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Reacciones ante el accidente de Urda

El mandatario consideró que la renuncia de Puente demuestra que este asumió la responsabilidad política con empatía hacia las víctimas. Según la opinión del presidente, esta medida fue necesaria para reconstruir la confianza quebrada en el sistema de alta velocidad en España. Sánchez afirmó que lo relevante no es la salida del cargo, sino el compromiso mostrado durante la crisis y la búsqueda de soluciones técnicas basadas en criterios profesionales.

Colaboración con la justicia y próximos pasos

Sobre el desarrollo de la investigación judicial por amaño de contratos, el presidente indicó que, aunque no ha podido conocer todos los detalles operativos, parece tratarse de un caso con múltiples años de antigüedad en los libros de la justicia. El Gobierno reafirmó su postura de colaboración total con las instituciones judiciales desde el inicio de los hechos, manteniendo una línea de coherencia y respeto por el estado de derecho en todo momento.