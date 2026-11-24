Pedro Sánchez celebró un gran acto de campaña en la Fira de Barcelona ante miles de simpatizantes, prometiendo liderar la España del avance y frenar la involución en las elecciones del 29N con el apoyo del PSC y Salvador Illa.

Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), protagonizó un acto central de campaña multitudinario en Barcelona, destacando la fortaleza de su coalición y su compromiso con la estabilidad progresista. La magnitud de la asistencia obligó a ocupar todo el Pabellón 1 de la Fira de Barcelona, superando la capacidad inicial prevista para el evento político más significativo de la región catalana en esta jornada electoral.

Antes del comienzo oficial del mitin, el presidente del Gobierno de España y Salvador Illa, presidente de la Generalitat y líder del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), mantuvieron un encuentro simbólico en la plaza España. Esta llegada conjunta marcó el inicio de una jornada cargada de expectativas para las fuerzas de izquierda, buscando consolidar su base electoral en una comunidad autónoma clave para la mayoría absoluta.

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Mensaje contra la involución política

Sánchez lanzó un llamado claro a la victoria progresista para los próximos cuatro años, instando a la ciudadanía a votar para frenar lo que describe como involución política. El candidato socialista afirmó ante el grito de guerra de sus seguidores que el 29N debe ser una jornada donde ganen el avance y donde se detengan las retrocesen sociales y democráticas que temen sus opositores políticos.

El líder socialista agradeció públicamente a Cataluña la estima y el reconocimiento mostrado hacia su gestión en el gobierno central. Sánchez subrayó que esta conexión emocional con la sociedad catalana es fundamental para mantener la estabilidad del país y garantizar que los logros obtenidos durante su mandato continúan consolidándose sin interrupciones ni cambios radicales en la dirección política.

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Milicianos unidos en el recinto ferial

En el interior del recinto ferial, unos 6.000 simpatizantes siguieron la intervención del presidente a través de múltiples pantallas gigantes. La audiencia aplaudió con fuerza las declaraciones del socialista, especialmente cuando abordó temas de política internacional como la situación en Palestina y su firme rechazo a una guerra en Irán. Este apoyo masivo reflejó la cohesión interna del partido y la satisfacción con la línea diplomática seguida.

Sánchez también advirtió explícitamente que no abrirán las puertas a la internacional de ultraderecha, argumentando que dicha formación no ha traído nada bueno al mundo. Este mensaje buscaba delimitar claramente las opciones electorales frente a los bloques políticos de extrema derecha, presentando una alternativa basada en los valores progresistas y la cooperación internacional frente al aislamiento que atribuye a sus rivales.

Interacción directa con el electorado

Una vez dentro del recinto, Sánchez e Illa recorrieron un pasillo flanqueado por simpatizantes hasta alcanzar el escenario principal. Durante este trayecto, el presidente del Gobierno se detuvo para tomar fotografías y firmar camisetas de cientos de personas, demostrando una cercanía física que contrasta con la rigidez formal de otros actos. Esta interacción directa reforzó la imagen de un líder accesible y conectado con la base social del partido.

César Martínez Argüello, redactor en 20MINUTOS desde 2024, ha cubierto la actualidad política de Cataluña y temas relacionados con vivienda, movilidad y transformación tecnológica. Su presencia en la crónica del evento subraya la relevancia mediática de la visita de Sánchez y su impacto en la narrativa informativa nacional, donde los temas sociales y territoriales son centrales para el debate electoral.