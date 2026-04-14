Pedro Sánchez insta a China a una mayor implicación en conflictos y a abrir su comercio a Europa

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita a China, ha solicitado una mayor participación del país asiático en la resolución de conflictos internacionales y una apertura comercial hacia Europa. La agenda incluyó reuniones con líderes chinos, inversores y una rueda de prensa donde se abordaron temas clave de la relación bilateral.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez , ha iniciado su visita oficial a la República Popular China con una agenda cargada de actividades. La jornada comenzó con un encuentro en el Gran Salón del Pueblo, donde se discutieron temas de interés bilateral y se establecieron líneas de colaboración. Además, el jefe del Ejecutivo mantuvo una reunión con inversores chinos a primera hora de la mañana, enfocada en atraer inversiones y fomentar la cooperación económica entre ambos países. Posteriormente, Sánchez ofreció una rueda de prensa, prevista para las 13:30 hora local, en la que se esperaba que abordara diversos temas de actualidad y diera a conocer los resultados de sus encuentros. Durante las primeras horas de su viaje, el presidente español hizo un llamamiento a China para que se involucre más activamente en la resolución de los conflictos internacionales y exija el cumplimiento del derecho internacional.

En su discurso en la prestigiosa Universidad de Tsinghua, Sánchez expresó la importancia de que China juegue un papel más significativo en la búsqueda de la paz y la estabilidad global. “Sé que China es plenamente consciente y está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más, exigiendo como está haciendo que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y en Ucrania”, afirmó el presidente. Asimismo, Sánchez destacó la necesidad de una mayor apertura comercial por parte de China hacia Europa, en un contexto en el que el déficit comercial entre España y el gigante asiático ha crecido significativamente. El mandatario español hizo hincapié en la importancia de fortalecer las relaciones económicas y comerciales, buscando un equilibrio más favorable para las empresas y los ciudadanos europeos. Adicionalmente, Sánchez resaltó el atractivo de España como destino de inversión, mencionando el competitivo ecosistema industrial y logístico que ofrece el país para proyectos de cooperación tecnológica de alto nivel con empresas chinas. Se puso énfasis en la colaboración en áreas de innovación y desarrollo tecnológico, buscando sinergias que beneficien a ambas naciones en el mediano y largo plazo.

El viaje de Sánchez a China tiene como objetivo principal fortalecer los lazos diplomáticos y económicos entre España y el país asiático. Se espera que esta visita impulse la cooperación en diversos sectores, desde el comercio y la inversión hasta la tecnología y la cultura. La agenda del presidente incluye reuniones con altos funcionarios chinos, empresarios y representantes de la comunidad académica. Durante estos encuentros, se abordarán temas cruciales para el futuro de las relaciones bilaterales, como la promoción del comercio, la inversión, la innovación y el desarrollo sostenible. El presidente Sánchez se mostró optimista sobre las perspectivas de cooperación y expresó su confianza en que esta visita contribuirá a fortalecer la asociación estratégica integral entre España y China. La delegación española espera obtener resultados concretos en materia de acuerdos comerciales, inversión y colaboración en proyectos de interés común. Se busca una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos globales





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