Pedro Sánchez inicia su cuarta visita a China, centrada en fortalecer lazos bilaterales y económicos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra en China para una visita oficial que busca reforzar las relaciones bilaterales, impulsar la cooperación económica y consolidar la posición de España en el escenario internacional. La agenda incluye reuniones con líderes chinos y la participación en cumbres sobre multilateralismo y seguridad europea.

Pedro Sánchez ya se encuentra en China , marcando su cuarta visita al país en los últimos cuatro años. El presidente español aterrizó en Pekín el sábado 11 de abril, acompañado por su esposa, Begoña Gómez. Sin embargo, la agenda oficial de compromisos institucionales no dará inicio hasta el lunes 13 de abril, fecha en la que comenzarán los actos formales del viaje.

Durante los primeros días de estancia, la agenda oficial no incluye actos públicos, preparando el terreno para una visita de 'alto nivel' que se extenderá hasta el 15 de abril. En Pekín, el presidente Sánchez tiene previsto mantener una reunión clave con Xi Jinping, el presidente de China, así como encuentros con otras figuras destacadas del gobierno chino, incluyendo al primer ministro Li Qiang y al presidente de la Asamblea Popular Nacional. La visita a China se centra fundamentalmente en fortalecer las relaciones bilaterales entre España y China. Uno de los objetivos principales es impulsar la cooperación económica entre ambos países, buscando nuevas oportunidades de inversión y comercio que beneficien a las empresas españolas. Asimismo, el Gobierno español busca consolidar y fortalecer la posición de España como un actor relevante y un interlocutor clave en el escenario internacional, especialmente en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y conflictos en diversas regiones del mundo. El viaje también pretende favorecer la expansión y presencia de las empresas españolas en el vasto mercado chino, creando un ambiente propicio para el crecimiento y la consolidación de las relaciones comerciales. La delegación española busca explorar nuevas áreas de colaboración y proyectos conjuntos en sectores estratégicos, como la tecnología, la energía renovable y la infraestructura. Además, se espera que se aborden temas relacionados con la cultura, la educación y el turismo, con el objetivo de fomentar el intercambio y el entendimiento mutuo entre los pueblos de España y China. Finalmente, la visita busca afianzar la relación estratégica entre ambos países, construyendo una asociación sólida y duradera basada en el respeto mutuo, la confianza y la búsqueda de intereses comunes. Tras su paso por China, el presidente del Gobierno regresará a España para participar en Barcelona en una serie de cumbres de carácter progresista. Estos eventos reunirán a líderes de América Latina, donde se abordarán temas cruciales como el multilateralismo y la posición del Ejecutivo del PSOE, particularmente en lo referente al conflicto en Oriente Medio, reafirmando el compromiso con la paz y la estabilidad internacional. Posteriormente, Sánchez viajará a Nicosia, Chipre, para participar en una reunión de líderes europeos, en el marco de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea. En esta cumbre se discutirán asuntos de vital importancia relacionados con la seguridad y la estabilidad internacional, en un contexto geopolítico caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad. Esta intensa agenda internacional se concentra en pocos días, representando una serie de citas clave para la política exterior del Gobierno español, destacando la importancia de la diplomacia y el diálogo para abordar los desafíos globales y fortalecer las relaciones con socios estratégicos. Mantente informado a través de nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas las últimas noticias y toda la actualidad en nuestro perfil de Google. Puedes acceder al informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer





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