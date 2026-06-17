Pedro Sánchez descarta adelanto electoral y anuncia un nuevo real decreto de protección ciudadana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado en el Congreso que no habrá elecciones anticipadas y defendió las políticas de su ejecutivo, como la revalorización de pensiones y el salario mínimo. En una tensa sesión marcada por la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez criticó al PP por votar contra medidas sociales y anunció un próximo real decreto de ley para proteger a la ciudadanía ante los efectos del alto el fuego entre EE.UU. e Irán.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha reiterado en el Congreso que no habrá adelanto electoral , a pesar de las presiones del PP y Junts.

Durante una tensa sesión de control, marcada por la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, Sánchez criticó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus comentarios sobre corrupción. Sánchez defendió las políticas de su gobierno, como la revalorización de pensiones y el salario mínimo, y anunció un próximo real decreto de ley para proteger a la ciudadanía. Afirmó que las elecciones se celebrarán en 2027, subrayando el progreso del país desde 2018.

No habrá adelanto electoral. Así de claro lo ha dejado una vez más el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso de los Diputados. En este caso lo ha dicho en el mismo momento en el que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declaraba como testigo en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra.

Precisamente, esta declaración ha provocado que la sesión de control en el Congreso de los Diputados de este miércoles haya comenzado llena de tensión entre las bancadas del PP y PSOE. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Sánchez será recordado como "el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española", mientras Sánchez le ha respondido cuestionando la degradación política que, a su juicio, promueve el PP al votar en contra de medidas sociales.

"Usted pregunta por la degeneración política, que tiene mucho que ver con las votaciones que se hacen en esta Cámara y que, a la gente de a pie, le produce una gran desafección", ha echado en cara Sánchez.

De esta manera, el jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que "degenerar políticamente este Parlamento es votar en contra de la revalorización de las pensiones, es votar en contra del salario mínimo interprofesional, es votar en contra de la reforma laboral, es no apoyar un real decreto ley, por ejemplo, el de hace tres meses, para dar respuesta desde un punto de vista de escudo social a los efectos de la guerra de Irán en el tejido productivo y los hogares de España".

"El Gobierno de España gobierna para la gente" mientras el PP "vota en contra de estas medidas". Acto seguido, Sánchez ha anunciado que el próximo 29 de junio el Consejo de Ministros aprobará un real decreto de ley de protección a la ciudadanía para ver exactamente cuál es el recorrido del alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán.

"Por el momento, lo que estamos haciendo es hablar con los sectores, con los grupos parlamentarios. Si quiere dignificar la política tiene que aportar propuestas y apoyar ese real decreto ley", le ha instado Sánchez. En ese momento, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que pedir silencio ante los murmullos constantes de la bancada del PP, lo que ha provocado que desde la bancada 'popular' comenzaran a hacer aún más ruido con reproches, murmullos y gritos.

Aun así, el presidente del Gobierno ha continuado: "la pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto a 2018. Es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad", ha añadido Sánchez que, de esta manera, ha confirmado una vez más que descarta el adelanto electoral como le piden tanto PP como Junts.

La sesión reflejó la creciente polarización en el Parlamento, con acusaciones cruzadas sobre corrupción y gestión, mientras el Gobierno enfatiza su agenda social y busca apoyo parlamentario para medidas de protección ante la inestabilidad internacional.





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