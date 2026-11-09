Pedro Sánchez defiende la vivienda protegida ante bloqueos legislativos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justifica las medidas de vivienda ante la oposición y aborda la crisis política y social tras la dimisión de Puente.

Pedro Sánchez ha reafirmado su compromiso con la regulación del mercado inmobiliario y la construcción de vivienda protegida durante una entrevista concedida a La Séptima. El presidente del Gobierno ha argumentado que su ejecutivo presentó dos reales decretos ley en el Congreso con medidas consideras de sentido común para solucionar la crisis de acceso a la morada, aunque ha indicado que estas iniciativas han sido rechazadas de manera reiterada por una mayoría formada por el Partido Popular, Vox y Junts.

Medidas frente al bloqueo parlamentario

Entre las propuestas defendidas se encuentran la regulación de los apartamentos turísticos, el control de precios en el alquiler de habitaciones y el impulso de avales del Instituto de Crédito Oficial dirigidos a jóvenes para la compra de su primera vivienda. Sánchez ha señalado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox estarían boicoteando la ley de vivienda, asegurando que donde la norma se aplica evidencia que se están conteniendo los precios del alquiler. El líder socialista ha ironizado sobre la oposición que pide construir más vivienda, recordando la crisis financiera de 2008 cuando se construyeron 4,5 millones de viviendas libres que resultaron absolutamente inaccesibles.

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Respuesta a protestas y expectativas electorales

El presidente ha trasladado su respeto por las protestas de los trabajadores, asegurando que estas acciones no van contra nadie, sino que reflejan problemas sociales de fondo como el acceso a la vivienda. Sánchez ha destacado que las movilizaciones ocurridas tras el desahucio de Maricarmen dicen mucho del país para bien y ha augurado una participación mayor al 70% en las elecciones del 29 de noviembre. Ha manifestado su confianza en obtener una mayoría progresista, comparando la situación con comicios en Estados Unidos y Brasil, y ha criticado la retórica ultraderechista, deseando que el electorado valore positivamente su gestión futura.

Medidas sociales y el caso Álvaro García Ortiz

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha anunciado la celebración de reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros para aprobar medidas sociales que se habían quedado en el tintero, aunque no ha revelado sus contenidos. Respecto a la solicitud de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, Sánchez ha evitado confirmar si se dará luz verde a esta medida, indicando que el proceso sigue su curso. Ha recordado la posición manifestada por él y por el Gobierno de España sobre el particular, pero se ha negado a responder en ese momento a la pregunta directa sobre el destino final de la disposición.

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Crisis de confianza tras el accidente de Urda

En relación con el accidente de Urda en Toledo, Sánchez ha asumido la responsabilidad política, afirmando que un país no se puede permitir un accidente de alta velocidad. Ha subrayado la necesidad de reconstruir la confianza quebrada en los trenes y ha reconocido que tomó conocimiento de la dimisión irrevocable de Óscar Puente mientras comparecía ante las Cortes Generales. El presidente ha defendido que Puente hizo lo correcto al renunciar en ese momento, dejando abierta la puerta a un debate necesario sobre la seguridad ferroviaria y destacando el trabajo positivo de Carlos Cuerpo.

Representación en el funeral laico

Sánchez ha justificado su ausencia en el funeral religioso que se celebrará en la catedral de Toledo, comprometiéndose a asistir a una ceremonia laica prevista para el martes a las 19.00 horas. Han indicado que el Gobierno contará con la representación de Cuerpo y la ministra de Educación, Milagros Tolón, junto con otras ministras y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El presidente ha aclarado que nunca ha asistido a oficios religiosos, manteniendo su asistencia siempre a ceremonias aconfesionales, en línea con su postura personal y institucional ante actos de este tipo.