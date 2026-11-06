Pedro Sánchez defiende la gestión pública y critica a la derecha tras la tragedia de Urda

Pedro Sánchez retoma la precampaña electoral en Toledo defendiendo la inversión pública y condenando las críticas de PP y Vox tras el accidente ferroviario que cobró 69 vidas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha retomado este viernes en Toledo la precampaña electoral para las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre. En su primera intervención pública tras la reciente dimisión del exministro de Transportes, Rafael Catalá, por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Urda, el líder socialista ha definido a su compañero de gabinete como un gran político.

Sánchez ha manifestado su absoluto apoyo a las víctimas y familiares de los 69 fallecidos en el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido el pasado 28 de octubre. El jefe del Ejecutivo ha insistido en que su administración ha dado la cara con absoluta transparencia durante la gestión de la crisis, diferenciando su postura de la oposición que, según sus palabras, critica tanto la permanencia como la marcha de los responsables.

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Críticas a la oposición por su hipocresía

En su discurso, el presidente ha reprochado duramente al Partido Popular (PP) y Vox por criticar primero que el ministro Catalá no dimitiera y, posteriormente, por censurar su dimisión inmediata. Sánchez ha argumentado que esta inconsistencia se debe a la falta de experiencia del frente político conservador y de la ultraderecha en el manejo de crisis, tragedias o pandemias cuando no han estado al frente del Gobierno.

El líder socialista ha subrayado que ni el PP ni Vox han enfrentado jamás una situación de tal magnitud mientras ostentaban el poder, lo que les impide ofrecer una perspectiva seria sobre la gestión de emergencias nacionales. Esta defensa de la transparencia gubernamental se ha convertido en el eje central de su mensaje para restablecer la confianza pública tras el desastre.

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Recuperación de la inversión ferroviaria

Uno de los puntos clave de la intervención ha sido el análisis sobre la infraestructura ferroviaria nacional. Sánchez ha recordado que España tardó 15 años en revertir los recortes en inversión ferroviaria impuestos por Mariano Rajoy durante su presidencia del Gobierno. Este hecho histórico se presenta como una prueba evidente de que la estrategia de la motosierra y los recortes sistemáticos no son la solución viable para los problemas estructurales del país.

El presidente ha advertido a la ciudadanía que en las elecciones del 29 de noviembre también se juega si se decide recortar el sector público o, por el contrario, reforzar los servicios esenciales. Ha dejado claro que el PSOE apuesta firmemente por fortalecer la dependencia, la sanidad, las pensiones y la educación, posicionándose como la única fuerza capaz de garantizar la estabilidad social.

Atracción contra la ultraderecha internacional

El discurso ha derivado hacia una advertencia sobre la influencia de la ultraderecha internacional en la política española. Sánchez ha afirmado que la fuerza política de extrema derecha no desea tener al frente de España a los socialistas porque estos demuestran que es posible combinar crecimiento económico con la reducción de gases de efecto invernadero.

El presidente ha criticado la postura de la derecha española, que prefiere delegar la responsabilidad de estas políticas en la patronal, en lugar de tomar decisiones gubernamentales directas. Para ilustrar este punto, ha citado ejemplos internacionales recientes, como la victoria de Lula da Silva en Brasil y la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, como señales de que el cambio de rumbo es posible.

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El ambiente en el mitin de Toledo

La comparecencia tuvo lugar en un polideportivo que superó su aforo máximo de 2.500 personas, lo que provocó que centenares de simpatizantes y militantes del PSOE se quedaran en la calle. Desde dos horas antes del inicio del acto, una larga fila rodeaba el recinto, con numerosos asistentes gritando que querían entrar ante la imposibilidad de acceso. La organización instaló pantallas y sillas en las calles aledañas para que los excluidos pudieran seguir el evento.

Dentro del recinto, el ambiente fue de gran expectación. El presidente tardó más de diez minutos en llegar al escenario desde su entrada, saludando a los simpatizantes que aguardaban en la puerta. El acto comenzó con una hora de retraso respecto a la convocatoria oficial, pero mantuvo la atención de los asistentes, incluyendo a quienes seguían la transmisión exterior. Esta masiva concurrencia refleja el alto interés social en los temas de justicia, infraestructura y dirección política del país.