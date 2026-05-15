Pedro Sánchez defiende a Lamine Yamal y critica a Israel Katz

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reaccionó duramente al gesto de Lamine Yamal, que ondeó una bandera palestina durante la celebración de la Liga del FC Barcelona. Pedro Sánchez, en defensa del jugador azulgrana, escribió que "quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es 'incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia endogamia". Además, Sánchez destacó que Lamine "solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles".

La celebración de la Liga del FC Barcelona ha terminado convirtiéndose en un asunto político internacional. El gesto de Lamine Yamal ondeando una bandera palestina durante la rúa provocó una dura reacción del ministro de Defensa israelí, Israel Katz , y este jueves ha sido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha salido públicamente en defensa del jugador azulgrana.

Lamine Yamal aún no ha respondido públicamente a las palabras de Katz, pero sí lo ha hecho Pedro Sánchez desde su cuenta oficial en X. "Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es 'incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia endogamia", escribía el presidente del Gobierno. Sánchez ha destacado que Lamine "solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles", añadiendo además que el gesto del jugador es "otro motivo más para estar orgullosos de él".

Un mural de Lamine Yamal en Gaza La imagen del número '10' del Barça con la bandera palestina ha dado la vuelta al mundo, incluso ha llegado a Gaza. Una imagen ha comenzado a circular por redes sociales de varios artistas que han pintado un mural de Lamine Yamal en el campamento de refugiados de Shati, en la ciudad de Gaza.

La obra muestra al futbolista sonriendo, vestido con la camiseta del FC Barcelona y sosteniendo una bandera palestina, en una escena inspirada en las imágenes de la celebración de la Liga, como muestra de agradecimiento hacia el delantero culé por el apoyo al pueblo palestino. Fuentes cercanas a la iniciativa explicaron a Pal News que el mural busca ser 'un mensaje desde las cenizas de la guerra para que el mundo escuche nuestra voz'





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lamine Yamal Liga Del FC Barcelona Israel Katz Bandera Palestina Solidaridad Con Palestina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Podrá algún un equipo ganar LaLiga por primera vez? Ya son 26 años sin que alguien estrene su palmarés ligueroHansi Flick, sobre el gesto de Lamine Yamal con la bandera de Palestina: “No me gusta”

Read more »

Israel carga contra Lamine Yamal por ondear una bandera palestina en la celebración del Barça: 'EligióEl contexto: Durante la celebración del título de Liga, Lamine Yamal ondeó durante varios minutos una bandera palestina que le fue entregada por un aficionado. Un gesto que para el ministro israelí de Defensa supone 'incitar contra Israel y fomentar el odio'.

Read more »

Israel carga contra Lamine Yamal por ondear la bandera de Palestina en la rúa del BarcelonaEl ministro israelí de Defensa, Israel Katz, considera que el futbolista culé 'eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten'.

Read more »

Pedro Sánchez defiende a Lamine Yamal y critica a quienes lo tachan de 'incitar al odio'El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado a quienes creen que 'ondear la bandera de un Estado' es 'incitar al odio' y ha mostrado su respaldo al futbolista español del FC Barcelona Lamine Yamal, quien ha sido acusado por el ministro de Defensa israelí de 'incitar y fomentar el odio' contra el país por su gesto de ondear la bandera de Palestina durante las celebraciones del título de la Liga.

Read more »