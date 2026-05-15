El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo al futbolista español del FC Barcelona, Lamine, acusado de incitar y fomentar el odio contra el país por ondear la bandera de Palestina durante las celebraciones del título de la Liga. En respuesta, Sánchez ha criticado a quienes creen que ondear la bandera de un Estado es incitar al odio y ha asegurado que quienes ven una forma de incitar al odio en ondear la bandera de un Estado o en expresar solidaridad por Palestina han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , comparece ante los medios de comunicación tras su reunión con el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, en diciembre.

Ha criticado a quienes creen que "ondear la bandera de un Estado" es "incitar al odio" y ha mostrado su respaldo al futbolista español del FC Barcelona, que ha acusado al futbolista de "incitar y fomentar el odio" contra el país por su gesto de ondear la bandera de Palestina durante las celebraciones del título de la Liga. Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es "incitar al odio", o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia.

Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él. En respuesta, Sánchez ha asegurado que quienes ven una forma de "incitar al odio" en ondear "la bandera de un Estado" o "Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él", ha afirmado en un mensaje en redes sociales





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