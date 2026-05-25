El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que finalizará la legislatura y que no convocará elecciones este año. La portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha criticado la actual legislatura y ha señalado que no ve a José Luis Rodríguez Zapatero con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que se insinúa en el auto judicial. La UDEF ha recogido en su informe una conversación de WhatsApp con una foto de Martínez Sola entre champán y ostras y ha situado a José Luis Zapatero como presunto intermediario en el caso Plus Ultra. Antena 3 ha accedido al informe de la UDEF en el que el propio Zapatero envía una mensaje de felicitación a la trama de Plus Ultra.

A pesar de las peticiones de la oposición y de dos de sus socios -PNV y Coalición Canaria- por convocar elecciones este año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha reiterado en varias ocasiones que finalizará la legislatura y, por lo tanto, ha sido un histórico socialista quién ha pedido elecciones para 2026, y no para el año siguiente como asegura Sánchez.

El expresidente, ha manifestado que 'debería de haber elecciones' este año, y ha criticado la actual legislatura por no tener sentido y no dar más de sí. La portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha señalado que no lo ve 'con capacidad para montar una ingeniería financiera' como la que se insinúa en el auto judicial en relación a José Luis Rodríguez Zapatero.

Aún así, considera que todo ello 'González ha confesado en un diálogo abierto a los medios de comunicación organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que lo conocido tras el informe de la UDEF le 'en su carrera vital' a 'saber lo que es una sociedad 'offshore' 'Pues no lo veo'. Pero subrayó que otra cosa sería que 'se deje arrastrar por Maduro o por 'la Delcy', que le llama 'principito' '.

Pese a todo ello, reiteró su 'presunción de inocencia' y su 'derecho a defenderse'. Espera a ver si encuentra una vía para defender su inocencia y explicarla donde tiene que explicarla, que es ante el juez cuanto a los pasos garantistas que ha ido dando, ya que no ha solicitado el registro de la vivienda personal de Zapatero. La Asociación de Fiscales lleva a España ante la Justicia europea: denuncian nombramientos del Constitucional hechos a dedo.

En las próximas horas podría conocerse el sumario completo. La UDEF recoge en su informe una conversación de WhatsApp con una foto de Martínez Sola entre champán y ostras. La UDEF sitúa a José Luis Zapatero como presunto intermediario en el caso Plus Ultra. La UDEF atribuye a Zapatero un mensaje tras una gestión 'al más alto nivel' con Venezuela en el caso Plus Ultra.

Antena 3 accede al informe de la UDEF en el que el propio Zapatero envía una mensaje de felicitación a la trama de Plus Ultra





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