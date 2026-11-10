Pedro Sánchez asiste a funerales católicos a pesar de su postura laica

Pedro Sánchez ha acudido a tres funerales católicos y una misa en la Sagrada Familia, contradiciendo su discurso sobre la separación de actos laicos y religiosos.

Pedro Sánchez ha participado en múltiples ceremonias religiosas católicas durante su mandato, lo que contrasta con sus declaraciones públicas sobre la separación entre la esfera laica y religiosa. Aunque el presidente del Gobierno sostiene que asiste a eventos por razones institucionales y de protocolo, su presencia constante en funerales y misas ha generado debate sobre su postura real frente a los actos litúrgicos.

Distinción entre actos laicos y religiosos

Pedro Sánchez afirmó haber establecido una distinción clara entre los actos laicos y los religiosos. Explicó que nunca ha asistido a oficios religiosos que respeta profundamente, aunque ha sido presidente del gobierno durante la pandemia, incendios, el accidente de Damuz y el accidente de Urda. Sostiene que siempre ha acudido a ceremonias y confesionales, pero evitó asistir a eventos considerados estrictamente religiosos por respeto a su posición laica.

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Presencia en funerales de grandes figuras

Sánchez asistió al funeral de Montserrat Caballé en octubre de 2018, donde la sala de Les Corts quedó pequeña con 300 personas sentadas. La reina Sofía, Quim Torra y Pedro Sánchez estuvieron presentes, seguidos por el Ave María de Franz Schubert y palabras de su sobrina. También asistió al funeral del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, en Roma en 2022, y al del expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en Olivenza.

Misas en la Sagrada Familia de Barcelona

Además de los funerales, Pedro Sánchez asistió a la misa celebrada por el Papa León XIV en la Sagrada Familia de Barcelona en 2025. El evento contó con la presencia del rey Felipe VI, la reina Letizia y Salvador Illa. El Papa bendijo la torre de Jesús, y el acto reunió a buena parte del Ejecutivo, con hasta 14 ministros presentes en la basílica.

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Contexto histórico y presencia en la oposición

Pedro Sánchez estuvo presente en la misa por las víctimas del accidente de Germanwings en 2015, cuando era jefe de la oposición. El entonces presidente Mariano Rajoy y Artur Mas también asistieron a la eucaristía oficiada por el cardenal Lluís Martínez Sistach. Estos hechos demuestran una continuidad en su asistencia a ceremonias religiosas a lo largo de su carrera política.

Críticas y análisis sobre su postura

Los críticos señalan que las acciones de Pedro Sánchez contradicen su discurso sobre la laicidad. La asistencia a funerales católicos y misas papales, junto con la presencia de otras autoridades como Ursula von der Leyen en Roma, sugiere que el protocolo institucional supera las consideraciones ideológicas. Esta dualidad en su comportamiento sigue siendo objeto de debate público y político en España.