El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la movilización histórica para lograr 176 escaños y evitar la involución de PP y Vox en 2026.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España y candidato a la reelección del Partido Socialista Obrero Español, afirmó el jueves 27 de noviembre de 2026 que existe una oportunidad clara para alcanzar una victoria histórica mediante una movilización ciudadana sin precedentes. El líder socialista se mostró optimista ante los comicios del domingo, a pesar de las previsiones de las encuestas, asegurando que la victoria progresista está a la vista tras analizar los datos objetivos de la campaña.

Pedro Sánchez exige 176 escaños y 75% de participación

El candidato socialista estableció dos cifras clave para definir el éxito electoral del próximo domingo: lograr una participación del 75 por ciento o superior y conseguir 176 escaños progresistas en el próximo Congreso de los Diputados. Sánchez identificó tres objetivos fundamentales que deben alcanzarse para garantizar un cambio de ciclo político. El primero es evitar que la derecha y la ultraderecha sumen fuerzas para impulsar un proyecto de involución representado por el Partido Popular y Vox.

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El segundo objetivo consiste en superar los 176 escaños que no logró la izquierda en la legislatura anterior, consolidando así una mayoría sólida. El tercer objetivo, considerado fundamental para lograr los dos anteriores, es que el Partido Socialista se consolide como la primera fuerza política del país. Según el presidente del Gobierno, los datos de las movilizaciones, la asistencia a los mítines y la actividad en redes sociales respaldan la expectativa de una mayoría progresista clara.

Feijóo y Abascal enfrentan acusaciones de insulto y mentira

En la sede de Ferraz, Pedro Sánchez lanzó una dura crítica contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal. El presidente del Gobierno argumentó que la conciencia sobre el peligro de involución que representan estas formaciones ha motivado la mayor movilización de la izquierda en estas elecciones. Señaló que tanto Feijóo como Abascal no ocultan sus intenciones y que han convertido el insulto y la mentira en su método político habitual.

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Sánchez mencionó específicamente las declaraciones del Círculo de Empresarios, quien ya estaría estableciendo "deberes" para un hipotético gobierno de coalición entre Feijóo y Abascal. Estas recomendaciones incluyen la apertura de un debate sobre la privatización de servicios públicos y el recorte de las pensiones, lo que generaría preocupación en otros colectivos como las mujeres, el colectivo LGTBI y los sindicatos. El presidente advirtió sobre amenazas de derogar la ley LGTBI y quitar subvenciones sindicales si no se alinean con las políticas económicas y laborales de la derecha.

Sánchez compara la amenaza con contextos internacionales progresistas

El líder socialista situó el contexto electoral español dentro de una tendencia global, destacando las recientes victorias progresistas en Brasil y Estados Unidos. Según Sánchez, estas cifras demuestran que la ola reaccionaria a la que pretendían subirfe Feijóo y Abascal está cediendo a nivel internacional. El presidente señaló que España ha tenido la oportunidad de detener el avance de la ultraderecha en 2023 y ahora busca inspirar al resto del mundo con una victoria progresista que beneficie a Europa.

Sánchez recordó que en 2011 la alternancia política solo implicaba la presencia del Partido Popular en la derecha, mientras que ahora la situación es más compleja debido a la extrema derecha. Criticó la lentitud legislativa en derechos sociales, citando el caso de la Ley de Muerte Digna, aprobada 23 años después de la muerte de Ramón Sampedro. El presidente advirtió que estas conquistas sociales pueden evaporarse en un solo día bajo un gobierno de involución, por lo que la movilización social es el mejor antídoto.

Resultados económicos y redistribución de frutos del crecimiento

Ante las preguntas sobre por qué se aprobaron nuevos permisos, ayudas a familias y rebajas a autónomos durante la campaña, Sánchez defendió que estas medidas son el resultado de ocho años de gestión. El presidente resaltó que el sueldo medio ha crecido un 4,7 por ciento este año, superando la media de la inflación. Afirmó que, durante sus años de gobierno, el salario medio aumentó un 28 por ciento hasta alcanzar los 2.500 euros, mientras que los precios se incrementaron en un 23 por ciento.

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El jefe del Ejecutivo español calificó el crecimiento económico logrado como sin parangón en Europa, destacando que hay más empleos en el país que nunca. Sánchez afirmó que se han redistribuido los frutos de ese crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El presidente concluyó que el grado de exigencia de sus socios de coalición, Podemos y Sumar, ha mejorado la gestión del gobierno, prometiendo formar otro gobierno de coalición progresista si se confirma la victoria el domingo.