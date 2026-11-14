Pedro Sánchez apuesta por el PSOE en Palma para frenar a Feijóo y Abascal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunió a 5.000 personas en Palma de Mallorca para pedir el voto al PSOE y criticar las propuestas del PP y Vox sobre pensiones y vivienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó el pabellón Son Fusteret en Palma de Mallorca como escenario central de su campaña electoral, buscando movilizar a la opinión pública para bloquear el avance de la derecha y la ultraderecha. Esta jornada, marcada por una intensa actividad política, contó con la presencia de un millar de simpatizantes que abarrotaron las instalaciones y las zonas aledañas, demostrando el alto nivel de compromiso con las propuestas del Ejecutivo socialista.

Estrategia para detener la involución

La estrategia del Partido Socialista se centra en presentar las próximas elecciones como un freno definitivo a lo que el Gobierno califica de involución política impulsada por el Partido Popular y Vox. Con más de cinco mil asistentes presentes, Pedro Sánchez reforzó su narrativa de estabilidad frente a las amenazas de revisión del estado del bienestar que plantean sus opositores. La movilización ciudadana se presenta como la herramienta clave para garantizar que los avances logrados en legislaturas anteriores no se vean comprometidos por cambios drásticos en el modelo de sociedad.

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Críticas directas a los líderes de la oposición

Durante su intervención, el presidente del Gobierno dirigió un ataque frontal contra Alfonso Cortina y Pablo Casado, cuestionando su preparación académica y su competencia técnica para gobernar. Sánchez señaló que el candidato del Partido Popular ha tenido cuatro años para preparar su alternativa, pero alude a déficits en áreas básicas como el inglés y la química. Además, criticó la capacidad del líder de Vox para diferenciar conceptos económicos fundamentales, situando el fallo en la confusión entre términos como la prima de riesgo y el tipo de interés.

El líder socialista también hizo referencia a la necesidad de que la oposición apruebe la materia de educación para la ciudadanía, exigiendo que acepten los resultados electorales si el Partido Socialista obtiene la victoria. En esta línea, defendió la composición de su equipo de gobierno, destacando a Carlos Cuerpo como vicepresidente, a quien atribuye conocimientos sólidos en economía e idiomas, en contraste con la percepción negativa sobre la competencia de los líderes de la oposición.

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Defensa del sistema público de pensiones

Un pilar fundamental del discurso fue la garantía del blindaje constitucional para el sistema público de pensiones, frente a las intenciones declaradas de PP y Vox de introducir un modelo mixto. Pedro Sánchez afirmó que el sistema goza de una salud extraordinaria y que no necesita modificaciones radicales que pongan en riesgo la seguridad de los jubilados. Esta postura se presenta como una protección esencial para los pensionistas actuales y futuros, asegurando que la sostenibilidad del modelo no depende de la participación del sector privado.

El presidente del Gobierno aprovechó para desestimar las dudas planteadas por la derecha sobre la viabilidad financiera del régimen público, reafirmando la capacidad del sistema para absorber las demandas demográficas y económicas. Esta defensa firme busca generar confianza en la base electoral, presentando al PSOE como el garante principal de la estabilidad social y económica en materia de jubilaciones.

Medidas de vivienda y contexto local en Mallorca

En el contexto balear, caracterizado por una grave crisis de vivienda agravada por la turistificación, Sánchez criticó la oposición por votar en contra de los decretos que implementan ayudas al alquiler y medidas contra los desahucios. El presidente del Gobierno preguntó retóricamente a la derecha qué objeción tenían a evitar que inquilinos, como el caso de Mari Carmen, fueran expulsados por fondos buitre. Se recordó que estas medidas permiten prorrogar automáticamente los alquileres dos años más y asignan una partida de cincuenta mil euros para facilitar la compra de la primera vivienda a jóvenes.

La intervención también hizo alusión a la controversia sobre el ático de Isabel Díaz Ayuso, vinculada a un posible uso ilegal de fondos públicos. Pedro Sánchez contrastó esta situación con el apoyo de la oposición a medidas de sentido común en materia de vivienda, calificando la política del Partido Popular como una burla hacia los ciudadanos. Esta crítica busca evidenciar la desconexión entre la oposición y las necesidades reales de la población afectada por la especulación inmobiliaria.

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Encuestas internas y horizonte electoral

A pesar de que la mayoría de las encuestas públicas auguran una mayoría holgada para la suma de PP y Vox, los análisis internos del Partido Socialista, elaborados por la consultora SW Demoscopia, muestran un panorama más favorable para la izquierda. Estos tracking sugieren que el PSOE podría liderar la intención directa de voto, ofreciendo una base de confianza para la estrategia de campaña en las últimas semanas.

El Partido Socialista confía en que la movilización de sus bases y la claridad en sus propuestas sean suficientes para contrarrestar el optimismo de los opositores. Con la cita electoral fijada para el 29 de noviembre, el Gobierno mantiene su apuesta por una victoria que permita continuar con su proyecto político y blindar las reformas implementadas durante los últimos años.