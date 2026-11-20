Pedro Sánchez revela su estrategia ante el debate electoral con Alberto Feijóo en 'El Intermedio'. Análisis de su actitud, la audiencia y el contexto político de cara al 29-N.

El programa El Intermedio , conducido por Jordi Évole, emitió este domingo 22 de noviembre a las 21.30 horas una entrevista exclusiva con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La emisión se desarrolló en pleno ecuador de la campaña electoral para las elecciones generales del 29-N. Este encuentro televisivo marca un punto de inflexión en la narrativa de la contienda, ya que semanas atrás el programa tuvo que cancelar la grabación de esta misma entrevista debido al accidente de tren ocurrido en Urda.

Estrategia y actitud en el debate contra Feijóo

En su primera aparición televisiva tras el tenso debate entre candidatos, Pedro Sánchez dialogó con el periodista Fernando González, conocido profesionalmente como Gonzo. La conversación se centró en la estrategia adoptada durante la confrontación con el líder del Partido Popular, Alberto Feijóo. González preguntó directamente a Sánchez por qué decidió no confrontar de manera más agresiva a su rival y quién consideraba que había ganado el evento.

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Sánchez explicó que mantuvo una línea argumental clara desde el inicio. Indicó que no buscaba convencer a los seguidores del PP, ya que eran personas "ya convencidas". Su objetivo principal era alcanzar a los electores indecisos o aquellos que dudaban de su gestión. Utilizó una metáfora futbolística para ilustrar esta idea, aunque reconoció que no tenía claro el resultado final del partido electoral. Esta filosofía guía su approach hacia los segmentos del electorado más susceptibles al cambio.

Resultados de audiencia y formato de los candidatos

La entrevista se grabó en el marco de un acto organizado por la Academia de Televisión, moderado por María Casado y emitido simultáneamente por un total de 20 cadenas. Los datos de audiencia revelaron un impacto significativo, con una media de 10.152.000 espectadores y una cuota de pantalla del 70,8 por ciento. Este éxito de público contrasta con la tendencia general de los candidatos, quienes han priorizado formatos más íntimos como pódcasts o programas de entretenimiento en lugar de debates formales.

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No obstante, La Sexta adelantó que la encuesta de audiencia de esta entrevista no tiene carácter científico. Solo refleja la opinión de los lectores que eligieron participar activamente en la consulta. Los resultados no representan necesariamente el parecer general de los internautas o de todos los lectores de manera integral. Esta distinción es crucial para interpretar el alcance real de la percepción pública sobre el debate televisivo.

Temas sensibles y contexto político reciente

El diálogo entre González y Sánchez también abarcó temas de alta sensibilidad política. Se tocaron asuntos como la reciente huelga general, la medida de amnistía para los líderes del procés y la relación institucional con el partido Junts. Además, se analizaron las consecuencias de la gestión ministerial, que culminaron con la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes.

Pedro Sánchez también abordó los casos de corrupción que han salpicado a figuras clave de su entorno político. Al igual que hizo en anteriores ocasiones, el presidente vino a este programa para anunciar que se preparaba para recuperar su puesto como secretario general de su partido. Sin embargo, en esta ocasión, su intención era distinta: buscaba intentarlo nuevamente en el contexto de una campaña electoral intensiva. Debido a la suspensión de la emisión original por el accidente, el programa tuvo que sustituir la entrevista por otra ya grabada con la exgimnasta Alba Caride.

La presencia de Sánchez en El Intermedio permite a los ciudadanos evaluar la coherencia entre su retórica y sus acciones recientes. La estrategia de no confrontar directamente a Feijóo en el debate fue justificada como una decisión táctica para ganar votos indecisos, aunque los analistas observan que este enfoque puede ser percibido como falta de firmeza por parte de su base partidista. La campaña del 29-N sigue avanzando con estos debates de fondo que definen las percepciones del electorado español.