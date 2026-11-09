Pedro Sánchez acusa al PP de sobornar a Koldo García para difamar

El presidente del Gobierno exige investigar a Eduardo Inda y Okdiario tras una factura de 264.000 euros vinculada a pagos contra la familia Sánchez y el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha revelado este lunes evidencia concreta sobre una presunta operación de pago por difamación dirigida contra su persona y su familia. Durante una entrevista concedida al programa La Séptima, Sánchez afirmó tener pruebas de que hay indicios suficientes para iniciar una investigación sobre un posible soborno al periodista Koldo García por parte de miembros del Partido Popular.

Evidencias del pago y la factura de 264.000 euros

Sánchez detalló que existe una factura emitida por el medio digital Okdiario que respalda el pago de 264.000 euros a la abogada de Koldo García, quien fue exasesor de José Luis Ábalos. El jefe del Ejecutivo señaló que dicha suma corresponde al pago por parte de Eduardo Inda para financiar la defensa legal del periodista implicado en estas acusaciones.

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El presidente del Gobierno calificó estos hechos como un acto grave y afirmó categóricamente que Eduardo Inda financió acciones para difamar a su esposa y a su hermano. Sánchez subrayó que el objetivo no fue solo atacar a la familia del presidente, sino también mentir deliberadamente a la ciudadanía a través de desinformación.

Acusaciones contra Eduardo Inda y el Partido Popular

En su intervención, Pedro Sánchez mencionó una reunión presuntamente celebrada entre Koldo García y un abogado del Partido Popular, en la que se habría discutido la posibilidad de pagar al periodista para que difundiera falsedades sobre el Gobierno y su entorno cercano. El presidente afirmó haber observado con desagrado que el Partido Popular reconociera haberse reunido con personas que difamaron tanto al Ejecutivo como a su persona.

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Sánchez denunció que estas acciones tuvieron como único propósito causar daño, contrastando la conducta de su gobierno con la del PP. Argumentó que mientras él ha expulsado la corrupción con contundencia, el partido opositor la habría comprado para influir en la opinión pública mediante la desinformación.

Implicaciones políticas y próximos comicios

Ante estas acusaciones, Pedro Sánchez reafirmó su compromiso con la regeneración democrática y el respeto a las instituciones. Recordó que ha actuado con firmeza contra la corrupción real, independientemente de quién esté implicado, manteniendo siempre un respeto formal hacia el juego político y las propuestas de la oposición.

El presidente del Gobierno advirtió sobre las graves consecuencias éticas de estas prácticas, vinculándolas al debate político anterior a las elecciones del 29 de noviembre. Exigió un cambio en la cultura política para evitar la polarización y la deshumanización del adversario, promoviendo un debate más respetuoso que priorice la buena política frente a la mala educación.

Posición del Gobierno ante la corrupción

Sánchez expresó su asco hacia la corrupción y defendió su trayectoria política centrada en la regeneración de las instituciones. Reiteró que su administración ha respondido con total contundencia ante cualquier caso de corrupción, asegurando que no tolerará acciones que atenten contra la honestidad pública ni contra la dignidad de los ciudadanos.

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Esta declaración se enmarca en un contexto de alta tensión política previa a los comicios, donde la confianza ciudadana y la claridad informativa son factores determinantes. El presidente insiste en que la democracia requiere un respeto mutuo entre adversarios políticos para garantizar un proceso electoral sano y transparente.