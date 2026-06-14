Pedro Ruiz ve lo que Trump ha organizado por su cumpleaños y es contundente: 'Ha convertido la Casa Blanca en un parque de atracciones'

El artista Pedro Ruiz ha expresado su opinión sobre la gran fiesta y la velada de la UFC que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha organizado por su 80 aniversario.

El artista Pedro Ruiz ha expresado su opinión sobre la gran fiesta y la velada de la UFC que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha organizado por su 80 aniversario.

Según Ruiz, Trump ha convertido la Casa Blanca en un parque de atracciones, lo que ha generado una gran atención en el mundo de la política y el deporte. El evento, que se llevará a cabo este domingo, incluirá una pelea de artes marciales mixtas con el campeón español, luces tricolores, catering de comida rápida de lujo y una lista secreta de 5.000 invitados.

Los medios estadounidenses han justificado el nivel de esta fiesta con una relato oficial, que indica que la velada es el estreno de las celebraciones del Semiquincentenario, que llegará el próximo 4 de julio. Sin embargo, el público ha sacado a la luz una versión extraoficial del evento, que sugiere que Trump ha querido romper las reglas para celebrarse a sí mismo.

Ruiz ha compartido su parecer en su perfil de X, escribiendo: 'Si para celebrar su cumpleaños Trump convierte la Casa Blanca en un parque de atracciones... ¿en qué puede convertir el planeta si le van dejando? '





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