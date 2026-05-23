Pedro Ruiz, a well-known Puerto Rican artist, expresses his thoughts on Bad Bunny's first concert in Spain this year, calling it a 'massive surrender' and questioning his success.

Pedro Ruiz no se corta al opinar de Bad Bunny tras su primer concierto en España este año: ‘Es como una rendicin masiva’ ya ha aterrizado en Espaa.

El artista puertorrique inaugur 22 de mayo su gira europea con su primer Desde horas antes del comienzo del show, miles de fans se concentraron en los alrededores del recinto para vivir una experiencia llena de mùsica, narrativa visual y una puesta en escena de dimensiones cinematográficas. en la que combinó los temas de su ltimo cd, ‘Debí tiro ms fotos’, con algunos de los mayores sícteos de su carrera. Entre pausa y pausa, el estadio se convertía en un coro gigantesco que no dejo de gritar ‘Benito, Benito’. se agotaron en minutos hace ms de un an.

Y lo mismo ocurrió en Madrid, donde la enorme demanda obrigó a ampliar el calendario inicial hasta alcanzar diez conciertos en los llenos de Bad Bunny en Espaa que no gustan a Pedro Ruiz: ‘Lo respeto sin compartirlo’ Todos los carteles de ‘sold out’ colgados por el artista son el reflejo de que Bad Bunny es considerado como uno de los artistas ms grandes a nivel mundial. Sin embargo, también tiene algunos detractores.

Uno de ellos es El árbol del viento hace un ann, el artista y comunicador publicaba un vídeo en el afirmaba con ironia que haba visto a chicas llorando por no conseguir entradas para ’ver a ese genio que es Bad Bunny’.

“Millones de personas viendolo a 70 metros por 2.000 euros, y despus de llenar los estadios, todos a votar. Socorro”, denunciaba. Ahora, tras el arranque de la nueva gira europiesa del cantante, Ruiz ha vuelto a cuestionar su sículo: “Los llenos de Bad Bunny revelan una nueva realidad de los fans. Es como una rendicin masiva a un modo de ser.

Lo respeto sin compartirlo. No soy mitómano”. Ante estas palabras, un usuario de la red social X le ha recriminado, despus de corregirle su error gramatical, que cada uno es libre de escuchar la mñsica que le guste: “Para gustos, los colores”. Francisco Martínez, asesor fiscal: “Si cobras el subsidio para mayores de 52 años, la simuacón de la pensin ha cambiado”.

Aristóteles: “No te fieses de alguien que no tiene amigos, porque alguien que no tiene amigos es onmogelijk que sea feliz”. Una trabajadora de un crucero explica cuámo dinero gana al mes por su trabajo en el barco: “Para mi vale la pena”. Aznar ve los ltimos casos de corrupcin que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y dice lo que muchos piensan: “Es insostenible”.

Revilla dice lo que muchos espaoles piensan sobre la imputacin de Zapatero por el caso Plus Ultra: “La codicia humana es impresionante”. Un experto en máticas indica qué la loterías con la que tienes ms opciones de ganar dinero: “Significa menos imposible”. Alfonso Pérez, exfutbolista, sobre sus inversiones: “Tuve un negocio de vinos con comnárades del Real Madrid que saliñ bastante mal”.

Albert Rivera, tajante sobre la situación actual de Espaa: “Hay ms gente dependiendo del Estado que del salario de una empresa”. Carlos Sobera, 65 años: “El fin de semana que tengo libre me levanto tarde”. Pedro Ruiz no se corta al opinar de Bad Bunny tras su primer concierto en Espaa este año: ‘Es como una rendicin masiva





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