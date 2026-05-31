Pedro Ruiz opina sobre los disturbios en París tras la victoria del PSG en la Champions: Algo se va torciendo

El PSG ganó la Champions League por segunda vez consecutiva, pero las celebraciones en París terminaron en violencia con un muerto, heridos y cientos de detenidos. El humorista Pedro Ruiz reflexiona sobre estos incidentes y advierte sobre la normalización de la violencia en las celebraciones.

El pasado sábado, el Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, revalidó su título de la Champions League al vencer en la tanda de penaltis al Arsenal de Mikel Arteta.

Este triunfo, que le dio al club parisino su segunda 'Orejona' consecutiva, un hito solo alcanzado anteriormente por un selecto grupo de equipos, desató una oleada de euforia entre los aficionados. Miles de personas salieron a las calles de París para celebrar el logro deportivo, pero la alegría se tornó en tragedia cuando estallaron disturbios violentos en varios puntos de la ciudad.

Lo que debía ser una fiesta pacífica se convirtió en escenas de caos: barricadas improvisadas, vitrinas rotas y enfrentamientos directos con las fuerzas antidisturbios. El saldo oficial fue de un muerto, un herido grave y más de 400 detenidos en toda Francia, de los cuales 283 fueron arrestados solo en la capital. Los incidentes comenzaron incluso antes del pitido final, durante el tiempo extra y la definición por penaltis, cuando 13 personas ya habían sido puestas a disposición policial.

La magnitud de la violencia ha empañado el hito deportivo y ha generado un intenso debate sobre la relación entre el fútbol y la seguridad ciudadana. Ante esta situación, el humorista y comentarista Pedro Ruiz, conocido por su activa presencia en redes sociales, no dudó en expresar su opinión. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Ruiz compartió los datos de las detenciones y lamentó que ya no exista una celebración sin violencia.

En su mensaje, afirmó que algo se está torciendo día a día en la sociedad, haciendo referencia a la creciente tendencia de que eventos festivos terminen en actos vandálicos. Sus palabras resonaron entre sus seguidores, generando una ola de reacciones que oscilan entre el apoyo a su crítica y el señalamiento de que estos incidentes no deberían opacar el mérito deportivo del equipo.

Ruiz, quien también se refirió a la final de la Conference League donde el Rayo Vallecano cayó derrotado, destacó el desempeño del equipo español, aunque el foco de atención se mantuvo en la tragedia parisina. Los disturbios en París no son un caso aislado; se suman a una serie de episodios violentos vinculados a celebraciones deportivas en todo el mundo.

Psicólogos y sociólogos han advertido sobre la normalización de la violencia en contextos de euforia colectiva, donde la masa actúa sin control. La psicóloga Silvia Sevilla, por ejemplo, ha señalado que eventos como los conciertos de Bad Bunny reflejan una deriva social preocupante. En este sentido, las palabras de Pedro Ruiz resuenan como una llamada de atención: la violencia no debería ser el precio a pagar por la alegría compartida.

Mientras las autoridades francesas investigan los hechos y refuerzan las medidas de seguridad para futuros eventos, la pregunta que queda en el aire es cómo evitar que el deporte, que debería unir, se convierta en un escenario de conflicto. La reflexión de Ruiz, aunque breve, invita a pensar en los valores que estamos construyendo como sociedad, donde la línea entre la celebración y el desorden se vuelve cada vez más delgada





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