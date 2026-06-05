Pedro Ruiz opina sobre la batalla electoral entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme en el Real Madrid

El actor y humorista Pedro Ruiz compartió su visión sobre las elecciones a la presidencia del Real Madrid, señalando que detrás de la disputa hay intereses ajenos al deporte.

El pasado miércoles, el actor y humorista Pedro Ruiz utilizó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para expresar su opinión sobre la intensa batalla electoral que se vive en el Real Madrid , donde dos candidatos, Florentino Pérez y Enrique Riquelme , compiten por la presidencia del club.

Ruiz, conocido por su afición al fútbol y por comentar temas de actualidad deportiva, no dudó en señalar que esta pugna revela intereses que van más allá del deporte.

"La pugna entre Florentino Pérez y Riquelme demuestra que, debajo de la pasión futbolística, hay muchos intereses que no tienen que ver con el deporte. Las relaciones en el palco abren muchas oportunidades", escribió el catalán, generando un amplio debate entre los seguidores merengues. Enrique Riquelme, presidente del grupo Cox, ha logrado por primera vez desde 2006 reunir los avales necesarios para presentar su candidatura, lo que ha intensificado la lucha por el sillón presidencial.

Riquelme ha anunciado que, de ganar, contará en su equipo con figuras como Fernando Hierro y ha prometido fichajes bomba, como el del delantero noruego (sin especificar nombre, pero se especula que es Erling Haaland), asegurándolo ante notario en una intervención en 'El Hormiguero'. Por su parte, Florentino Pérez, actual presidente, ha contraatacado prometiendo que, si es reelegido, presentará una oferta a un club de Champions que significaría un gran movimiento en el mercado.

Ambos candidatos no han escatimado en reproches mutuos, con acusaciones que van desde la venta del club hasta la falta de transparencia. La opinión de Pedro Ruiz ha resonado entre los aficionados, muchos de los cuales comparten su visión de que los intereses económicos y las relaciones personales pesan más que el amor por la camiseta. El actor también destacó que, independientemente del resultado, lo importante es que los socios decidan el futuro del club.

"Más allá del resultado que pueda salir de los comicios, lo fundamental es que los socios tengan la última palabra", afirmó. Este comentario llega en un momento de alta tensión, donde cada declaración de los candidatos es analizada al detalle. Las elecciones se perfilan como las más reñidas en años, y figuras públicas como Ruiz añaden una capa de reflexión sobre el verdadero significado de la gestión deportiva en una entidad tan emblemática como el Real Madrid





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