El humorista Pedro Ruiz afirma que la campaña electoral en el Real Madrid ha afectado a Florentino Pérez y que habrá un cambio de decorado, aunque el presidente actual parte como favorito frente a Enrique Riquelme.

Desde que Florentino Pérez retomó la presidencia del Real Madrid en 2009, no se habían celebrado elecciones. De hecho, en 2009 tampoco hubo comicios, ya que Pérez fue el único candidato.

Para encontrar las últimas votaciones hay que remontarse a 2006. Veinte años después, los socios del club acudieron el pasado domingo 7 de junio al pabellón de baloncesto de Valdebebas para decidir entre dos candidaturas: la del actual presidente, Florentino Pérez, y la de Enrique Riquelme, empresario alicantino presidente ejecutivo del Grupo Cox.

Riquelme, en menos de dos semanas, logró armar un proyecto deportivo con figuras emblemáticas del madridismo como Raúl González Blanco, Fernando Hierro, Vicente del Bosque e Iker Casillas. Sus principales atractivos son Erling Haaland, con quien afirma tener un acuerdo, y Jürgen Klopp como entrenador, a quien contactaría Raúl desde el mismo lunes si Riquelme gana. Las encuestas previas daban a Florentino como claro favorito, pero la campaña electoral intensa ha dejado huella.

El humorista Pedro Ruiz, conocido por ser el primer presentador de 'Estudio Estadio', lanzó una contundente reflexión: Gane quien gane, la campaña no le ha venido bien a Florentino Pérez; habrá cambio de decorado. Ruiz subraya que las elecciones, independientemente del vencedor, han supuesto un enfrentamiento de propuestas y un debate público que no se veía en años.

Florentino Pérez, por su parte, ya tenía cerrado el regreso de José Mourinho como entrenador, así como los fichajes de Dumfries y Konaté; además, anunció que el martes presentaría una oferta de 150 millones de euros por un jugador importante del fútbol europeo. Riquelme, con una campaña más activa, buscaba darse a conocer entre los socios. El resultado se conocería en la noche del domingo 7 de junio.

Mientras tanto, otras noticias de actualidad acaparaban titulares: Lidia, funcionaria de prisiones, hablaba sobre los límites económicos de los presos; Fito Robles, cantante de Siloé, reflexionaba sobre la fe; y Lama Rinchen, monje budista, comentaba la insatisfacción moderna. En el ámbito deportivo, Maldini también se pronunció, augurando que Riquelme no tiene muchas opciones.

Las elecciones del Real Madrid han sido un evento mediático sin precedentes en la última década, con dos candidatos presentando proyectos contrastados y movilizando a la masa social. Independientemente de quién gane, el proceso ha generado un debate profundo sobre el futuro del club, la gestión deportiva y económica, y el papel de las figuras históricas.

Pedro Ruiz, con su característico humor, resumió la situación: El cambio de decorado es inevitable, porque la exposición pública y las promesas de ambos bandos han elevado las expectativas de los socios. La próxima directiva, sea cual sea, tendrá que cumplir lo prometido o enfrentar un escrutinio aún mayor.

El Real Madrid vive una jornada histórica que marcará los próximos cuatro años, con la afición pendiente de cada detalle y con la inteligencia artificial prediciendo ya un ganador, aunque la incertidumbre siempre acecha en el fútbol. En definitiva, las elecciones han demostrado que el club blanco sigue siendo un referente de pasión y democracia interna, donde cada socio tiene voz y voto para decidir el rumbo de la entidad.

La campaña, aunque breve, ha sido intensa y ha dejado frases para el recuerdo, como la de Pedro Ruiz, que resuena en los corrillos del madridismo: habrá cambio de decorado, para bien o para mal





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